La Scuola europea di Varese al primo posto nella gara internazionale di astronomia Fram2Ham

Vittoria schiacciante della Scuola europea di Varese nella competizione Fram2Ham: una gara di astronomia tra istituti internazionali ed università associata alla missione spaziale della DragonX.

Dal 1 al 4 aprile un gruppo di studenti della Scuola Europea di Varese, con l’assistenza dei radioamatori Enrico Ben e Francesco Lecca del Jrc Radio Club del Jrc di Ispra ed i docenti di chimica e fisica della Scuola europea di Varese Antonella Sgaramella e Stefano Dell’Uomo, ha partecipato ad una competizione internazionale fra squadre organizzata in concomitanza con la missione spaziale con equipaggio Fram2, che è stata lanciata dalla base Nasa di Cape Canaveral in Florida su una navicella spaziale di SpaceX. Fram2 è stata la prima navicella spaziale privata con equipaggio che ha percorso per cinque giorni un’orbita polare, sorvolando i poli nord e sud della terra.

La competizione, organizzata dall’Associazione internazionale di radioamatori Ariss in collaborazione con SpaceX, è consistita nel ricevere via radio dalla navicella spaziale una serie di immagini delle calotte polari viste dallo spazio.

Gli studenti hanno effettuato la ricezione delle immagini in diretta puntando le antenne verso il satellite mentre questo sorvolava la scuola. Gli studenti hanno successivamente dovuto ricomporre le immagini, riconoscere i luoghi geografici che rappresentavano e rispondere ad una serie di quiz riguardanti la storia dell’esplorazione polare.

Uno degli scatti della calotta polare ricevuti dagli studenti della Scuola europea di Varese

La Scuola europea di Varese era nella squadra ARISStocats team #17 con altre quattro scuole superiori e università appartenenti a Svizzera, Lituania e Stati Uniti d’America. Questa associazione tra istituzioni scolastiche ed università a livello mondiale ha portato la squadra a vincere la medaglia d’oro sul podio “Grand prize winner” superando il team #15 Norvegia-Germania W1HLO-LA1K secondi ed il team #19 GuufyFram France-New York medaglia di bronzo nella competizione Fram2Ham.

«Un ringraziamento speciale – sottolineano gli organizzatori del progetto – va agli studenti di Fisica e Chimica delle classi S6 ed S7 della Scuola europea di Varese per il loro costante impegno e dedizione, alla direttrice della Scuola europea di Varese Ariane Farinelle e alla vicedirettrice Elizabeth McDonald che hanno creduto e sostenuto il progetto, a Sandra Ponti e il suo gruppo Ict per la cura delle componenti informatiche ed al team di Michele Crosazzo per il prezioso supporto tecnico».