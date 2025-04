AI geniale: al via il progetto transfrontaliero per l’innovazione con l’Intelligenza artificiale generativa

Ha ufficialmente preso avvio AI-Geniale, il progetto finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2021-2027, nato con l’obiettivo di esplorare le potenzialità dell’Intelligenza artificiale generativa e metterle al servizio dell’innovazione e della competitività aziendale.

A fare parte di questa iniziativa strategica sono partner italiani e svizzeri: ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education (capofila italiano), Ated – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale (capofila svizzero), Università Liuc, Servizi Confindustria Varese.

Un progetto per il futuro delle imprese

AI-Geniale è uno dei primi 60 progetti finanziati dal Programma Interreg Italia-Svizzera e punta a supportare le imprese nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa attraverso 4 pilastri: 25 casi aziendali per analizzare e diffondere le best practices nell’uso dell’IA nei processi di innovazione; linee guida e strumenti operativi per facilitare l’adozione dell’IA nelle aziende; percorsi di formazione per il reskilling e l’upskilling con webinar e sessioni pilota per accrescere le competenze digitali; Un eBook e video tutorial per accompagnare le imprese nell’integrazione dell’IA Generativa nei processi aziendali.

Il progetto avrà una durata di 30 mesi e si concluderà nel 2027, con l’obiettivo di creare un modello di riferimento per l’adozione dell’IA nelle imprese transfrontaliere. L’elaborazione di strumenti concreti e adottabili dalle imprese è uno dei focus di AI-Geniale. Come sottolinea Raffaella Manzini, professore ordinario di Gestione dell’innovazione e della tecnologia dell’università Liuc: «Un tema come quello dell’utilizzo dell’IA non si può trattare solo leggendo la teoria: bisogna lavorarci con le imprese, per capire le opportunità concrete, verificare gli impatti, valorizzare le potenzialità di contestualizzazione degli strumenti. AI-Geniale ci offre questa preziosa occasione».

Innovazione e cooperazione transfrontaliera

L’Intelligenza Artificiale Generativa rappresenta una delle tecnologie più rivoluzionarie degli ultimi anni, con un impatto crescente sui processi di innovazione. In un contesto come quello dell’area insubrica, caratterizzata da un forte tessuto industriale e tecnologico, AI-Geniale risponde alla necessità di colmare il divario di competenze digitali, affrontare le sfide della trasformazione tecnologica e favorire un ecosistema innovativo che superi i confini geografici. «La collaborazione tra Italia e Svizzera in questo ambito è fondamentale per sviluppare soluzioni concrete e replicabili, capaci di supportare le imprese nell’adozione dell’IA Generativa in modo efficace e consapevole», commenta Marco Pardo, direttore generale di ECOLE.

«L’Intelligenza Artificiale Generativa rappresenta una delle frontiere più promettenti per l’innovazione aziendale e con il progetto AI-Geniale vogliamo accompagnare le imprese del territorio varesino nel comprenderne le potenzialità e applicarle in modo strategico. Come Servizi Confindustria Varese, il nostro contributo sarà quello di mettere a disposizione le nostre competenze per offrire strumenti concreti per favorire l’adozione consapevole dell’IA. Grazie alla collaborazione transfrontaliera, potremo creare un modello di riferimento per le Pmi, aiutandole a diventare più competitive in un contesto sempre più digitale e interconnesso», sottolinea Paolo Praderio, direttore operativo di Servizi Confindustria Varese.

«Ated, forte di una presenza consolidata da oltre cinquant’anni sul territorio ticinese, opera attivamente per promuovere l’innovazione a tutti i livelli. Il suo impegno si estende dai più giovani, attraverso l’iniziativa ated4kids, fino ai professionisti, offrendo loro l’opportunità di conseguire un attestato professionale federale per le nuove professioni riconosciute dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Forte di questa solida esperienza, ated è pronta a raccogliere la sfida di accompagnare il territorio verso il futuro attraverso questo progetto, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per affrontare questo periodo di profonde trasformazioni», concludono Cristina Giotto Boggia e Luca Mauriello, rispettivamente direttrice e presidente di Ated.