Abbandonava i rifiuti in strada perché “senza residenza”. Individuato e multato

La Polizia Locale di Gazzada Schianno, al termine di un’indagine accurata, è riuscita a identificare e sanzionare il responsabile dell’abbandono di ben quindici sacchi di rifiuti in un’area periferica e boschiva del territorio comunale.

L’identificazione del colpevole non è stata semplice. La persona, infatti, risultava priva regolare residenza e, di conseguenza, non poteva usufruire del servizio di raccolta domiciliare né accedere alle piattaforme ecologiche. Oltre alla sanzione amministrativa, la Polizia Locale ha avviato le procedure necessarie per regolarizzare la posizione anagrafica e, successivamente, anche quella tributaria della persona.

Il sindaco Stefano Frattini e l’amministrazione comunale hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione e ribadiscono il loro impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, un gesto di inciviltà che danneggia l’ambiente e il territorio.

“Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare correttamente il servizio di raccolta rifiuti e a non smaltire i rifiuti domestici nei cestini pubblici, per evitare sanzioni amministrative”, sottolinea Frattini.