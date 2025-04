La sala consiliare di Gazzada dedicata a Roberto Maroni. “Amava il suo territorio”

Emilia, Chelo e Filippo erano in prima fila nella sala consiliare di Gazzada Schianno per una giornata speciale.

Il sindaco Stefano Frattini e la sua amministrazione hanno deciso di intitolare quello spazio a Roberto Maroni. La moglie e i due dei tre figli hanno partecipato alla cerimonia ascoltando le parole del prefetto Salvatore Pasquariello, del presidente Attilio Fontana

Daniele Marantelli che del politico leghista è stato un grande amico seppur in campo opposto, l’ha ricordato tra metafora e racconto di esperienze comuni «Ma sui campi di calcio giocavamo insieme e tifavamo entrambi rossonero». Un ricordo affettuoso sempre in chiave calcistica l’ha offerto anche Attilio Fontana.

Una cerimonia al cospetto di tante autorità, politici, sindaci e amici.

«Roberto amava il suo territorio – ha ricordato la moglie Emilia – oggi, se non fosse intitolata a lui quella targa, sarebbe venuto con piacere perché il sabato lo dedicava a girare tra le comunità e i paesi. Per lui i sindaci erano uomini valorosi e i più importanti per capire gli umori delle persone».

Grande affetto e attenzione per un politico che spesso andava fuori dagli schemi e che dava grande valore all’amicizia.

Il sindaco Frattini ha spiegato le ragioni della scelta soprattutto in considerazione del luogo dove verrà posta la targa. «Il consiglio comunale è fondamenta delle democrazia e della partecipazione. Ricordare un uomo, un politico che ha fatto tanto per il proprio territorio è un segno forte».