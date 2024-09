Busto Arsizio celebra le Giornate Europee del Patrimonio con una passeggiata culturale nel centro città

Le Gep (Giornate Europee del Patrimonio) sono ormai un appuntamento fisso di settembre, a cui la Città di Busto Arsizio aderisce da anni. Promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario (qui il link), l’edizione 2024 vede come tema “Patrimonio in cammino”, che riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Si tratta di un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Per l’occasione, l’Assessorato alla Cultura, tramite il Servizio di Didattica Territoriale, organizza una visita guidata tematica a tappe nel centro città per andare alla scoperta del patrimonio culturale cittadino, attraverso le sue storiche e principali vie di comunicazione e di accesso, che nel tempo hanno “plasmato” il tessuto urbano, la storia, i rapporti commerciali e umani e la stessa cultura bustocca:

BUSTO ARSIZIO E LE SUE VIE DI COMUNICAZIONE, TRA DIFESA E PREZIOSI SCAMBI

Una passeggiata culturale alla scoperta della Busto di un tempo, tra antichi confini, vecchie contrade e porte di accesso alla Città, vie e mezzi di comunicazione che nel tempo hanno “protetto” e collegato Busto con il resto del mondo, contribuendo alla formazione della propria identità cittadina.

L’appuntamento è per sabato 28 settembre 2024, con ritrovo alle ore 9.30, in piazza Manzoni (di fronte alla Scuola Primaria). Il percorso a piedi avrà la durata di circa 2 ore ed è dedicato agli adulti.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 25 persone).

La prenotazione è da effettuare al seguente link

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più essere presenti all’attività di DISDIRE la prenotazione direttamente dal link di Affluences, per dare la possibilità ad altre persone di partecipare.