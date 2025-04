Ad Arcisate è festa grande per il 170° della banda

In programma un piccolo raduno bandistico e poi il tradizionale concerto di primavera

Domenica 13 aprile Il Corpo Musicale Arcisate, fondato nel 1855, festeggia i suoi primi 170 anni.

Alle ore 10.15 è in programma una sfilata nel centro di Arcisate, con la partecipazione della Banda Musicale “S. Cecilia” di Valdidentro (SO) e il Corpo Musicale di Brenno Useria. Le tre bande, marciando e suonando, raggiungeranno la Grotta alla Madonnina, dove alle ore 11 è in programma la S. Messa.

Dopo il pranzo in allegria, le tre bande partiranno in sfilata alla volta della palestra comunale “R. Lamanna” di Arcisate dove è in programma, alle ore 15, il

CONCERTO DI PRIMAVERA

Nata nel 1855 come l’archivio storico documenta, dopo aver passato il periodo delle grandi guerre, il Corpo Musicale Arcisate è ancora oggi una realtà solida e presente nel paese di Arcisate,

La banda propone un repertorio che varia dal classico genere bandistico e pezzi di musica classica ad arrangiamenti di musica leggera, colonne sonore e pezzi originali per banda, rimanendo nel solco della tradizione ma riflettendo anche il proprio carattere giovanile.

Dotata di una scuola di musica interna offre la possibilità a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della musica di poterlo fare in un ambiente famigliare e con tutta semplicità. Le prove settimanali si svolgono il mercoledì sera presso “Il Circolino” in piazzetta Filarmonici 1 ad Arcisate.

