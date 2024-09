Fiamme in un complesso commerciale tra Gazzada e Castronno

Vigili del fuoco e mezzi del soccorso sanitario in azione lungo la statale tra Gazzada Schianno e Castronno (in una fetta di territorio che però ricade sotto il comune di Morazzone) a causa di un incendio che si è sviluppato in uno degli immobili del complesso commerciale che tra diverse attività ospita anche un’attività di ristorazione.

Secondo quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 20 settembre, provocando subito un grande spavento anche per la presenza di una persona nei pressi dell’incendio che, tuttavia, a quanto risulta non sarebbe rimasta ferita.

Immediatamente sono accorsi sul posto i mezzi dei vigili del fuoco insieme ai mezzi del soccorso sanitario. Sono cominiciate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La colonna di fumo è visibile da lontano.