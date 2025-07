“L’algoritmo di LinkedIn è basato sulle persone”: a Materia Alessandro Gini spiega l’impatto della piattaforma sul marketing B2B

Lunedì 7 luglio si è tenuto a Materia il terzo e ultimo workshop gratuito, guidato da Alessandro Gini per spiegare al meglio l’utilizzo della piattaforma LinkedIn alle aziende.

L’incontro rivolto a responsabili, direttori marketing-comunicazione e titolari d’azienda aveva l’obiettivo di spiegare come utilizzare al meglio LinkedIn per aumentare la visibilità aziendale.

«Un territorio ben informato è un territorio che si sviluppa meglio», queste le parole di Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che a seguito dei saluti iniziali ha lasciato subito la parola a Gini, consulente specializzato dal 2013.

Il tema principale era l’impatto di LinkedIn sul marketing B2B: «In un’epoca di grande trasformazione digitale come quella in cui viviamo è importante saper maneggiare LinkedIn, uno tra i social network più diffusi nel mondo del lavoro – sottolinea subito Gini – «Attenzione però che LinkedIn non deve diventare l’unico canale B2B, ma bisogna occuparsi anche dei siti web», ha aggiunto.

Durante l’evento sono stati elencati i svariati errori e rischi che possono presentarsi durante l’utilizzo del social network, offrendo anche accorgimenti e soluzioni pratiche, tra queste, come avere una pagina aziendale efficace.

Persone, azienda, prodotto e mercato sono i punti principali: avere una pagina aziendale completa garantisce il 30% del traffico di utenti.

«LinkedIn significa facilitare la relazione tra persone che si occupano di Business, ecco perché innescare una comunicazione umana che coinvolge i propri dipendenti diventa necessario» ha sostenuto Alessandro Gini.

Anche in questo caso sono stati elencati alcuni degli errori più frequenti, tra cui pubblicare solo annunci commerciali oppure solo i “compleanni dei dipendenti”.

«E’ invece necessario mescolare diverse tipologie di temi, contenuti e formati, come video, foto, pdf e così via», ha concluso infine Gini.

Quindi come avere una pagina aziendale efficace? Mantenendo interessato il network di persone.