Andiamo in bici. Fa bene. Ma perchè i ciclisti in Italia sono così odiati?

Non è solo un mezzo di trasporto, né soltanto uno sport. La bicicletta, oggi, è anche uno specchio dei nostri tempi. Giovedì 17 luglio alle ore 21.00, Materia Spazio Libero ospita Guido Rubino, giornalista e fondatore di Cyclinside, per una serata che unisce cultura tecnica, riflessione sociale e passione ciclistica.

A partire dal suo libro La bicicletta da corsa (Hoepli), Rubino guiderà il pubblico in un viaggio tra le trasformazioni del mondo del ciclismo: dall’evoluzione dei materiali e delle geometrie ai nuovi fenomeni come il gravel, fino al significato che la bicicletta continua ad avere nella vita quotidiana — tra libertà, impegno fisico e sostenibilità.

Ma soprattutto, si affronterà una domanda tanto provocatoria quanto reale: perché in Italia i ciclisti sono spesso percepiti con fastidio, se non con ostilità?. Un’occasione per interrogarsi sul rapporto tra automobilisti e biciclette, su come è cambiata (o non è cambiata) la convivenza sulle strade e su cosa significa oggi “fare spazio” alla lentezza, alla fatica, alla presenza fisica nei territori.

Ingresso gratuito.