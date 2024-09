Delirio a Varese in piazza del Tribunale: squilibrato aggredisce e spacca le sedie di un bar

Sedie che volavano intorno alle 19 di giovedì in piazza Cacciatori delle Alpi, dove ha sede il Tribunale di Varese. Ma non è stato il vento: un uomo in evidente stato di alterazione ha danneggiato gli arredi del bar accanto al palazzo di giustizia.

Gli addetti alla sicurezza – un istituto di vigilanza privata e anche componenti delle forze dell’ordine di servizio d’aula – sono usciti a causa del trambusto e per tutta risposta sono stati oggetto di episodi di violenza da parte dello stesso esagitato.

Per fermare l’uomo è stato necessario chiamare la polizia, che è intervenuta con diverse volanti. Alla fine, l’energumeno è stato bloccato e portato in questura. La sua posizione è al vaglio. Non risultano interventi di mezzi sanitari in piazza.

Pesanti i danni all’esercizio pubblico, che ha visto sedie, tavolini e arredi, utilizzati per il servizio ai clienti che pranzano o sostano sotto i dehors, mandati in frantumi: «Non ce la facciamo più, era già successo l’anno scorso. Spacciano la notte», spiegano dal bar. «Chiediamo sicurezza al Comune di Varese, ne ho parlato anche con gente del tribunale. Fate qualcosa», spiega la barista dell’esercizio pubblico contattata da Varesenews.