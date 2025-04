Traffico bloccato tra Malnate e Varese, Anas: “Situazione di emergenza”

È stata una mattinata pessima per la viabilità tra Malnate, Cantello e Varese. I lavori sulla strada tra la località Folla e l’imbocco di viale Belforte, con senso unico alternato gestito da un impianto semaforico temporaneo, ha completamente bloccato per ore il traffico, in particolare verso il capoluogo.

Anas però specifica che si è trattato di una situazione di emergenza: «Si tratta di lavori richiesti da Enel per il posizionamento dei cavi di telecomunicazioni – spiegano da Anas -. Sono previsti in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 5.30, da lunedì 7 a giovedì 10 aprile, quando dovrebbero concludersi. Gli operai scavano e chiudono entro l’ora di termine dei lavori. Purtroppo questa notte si è verificato un inconveniente e non hanno fatto in tempo a chiudere in tempo. I lavori si sono quindi protratti e sono dovuti intervenire i nostri tecnici per veicolare il traffico».

«Si è trattato quindi – concludono da Anas – di un provvedimento di emergenza, che non dovrebbe ripetersi. I lavori riprenderanno come da programma alle 22 di mercoledì e, dopo le ultime opere che verranno eseguite nella notte, entro le ore 5.30 di giovedì 10 aprile i lavori dovrebbero essere conclusi».