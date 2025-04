A Brunello un pomeriggio di musica e solidarietà con il “Music Day”

Un appuntamento che unisce arte, partecipazione e beneficenza è in programma domenica 4 maggio alle ore 17:00 presso la Sala Polivalente di via dei Pré 2 a Brunello. Si tratta del “Music Day”, evento musicale promosso dalla Pro Loco di Brunello e organizzato in collaborazione con l’associazione Il Ponte del Sorriso e i Laboratori Musicali del professor Marco Simoncini.

Il concerto nasce con uno scopo benefico: raccogliere fondi a sostegno dei progetti de Il Ponte del Sorriso, l’associazione da anni impegnata per portare gioia e sollievo ai bambini ricoverati negli ospedali.

L’evento si propone come un momento di condivisione per famiglie e cittadini: alla fine del concerto sarà infatti possibile partecipare a una pizzata, pensata per proseguire in compagnia la serata. La partecipazione alla cena è riservata solo su prenotazione.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sull’evento o per effettuare la prenotazione, è possibile contattare direttamente i Laboratori Musicali ai numeri 351-9550285 / 392-5843003 o scrivere a infolaboratorimusicali@yahoo.com.