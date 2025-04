Tragedia a Varese: 50enne muore cadendo dal sesto piano

Tragedia del centro di Varese nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 aprile. Intorno alle ore 11, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un’autoscala in via Cavour, a seguito di una segnalazione riguardante un uomo precipitato dal sesto piano di un edificio.

Galleria fotografica Uomo precipita dal balcone nel centro di Varese 4 di 5

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un uomo di 50 anni, sarebbe caduto dall’altezza del sesto piano, finendo la sua tragica discesa su un balcone situato al primo piano dello stesso stabile. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i vigili del fuoco e il personale medico accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le cause dell’accaduto rimangono al momento incerte e sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di altre circostanze.

L’intervento dei vigili del fuoco, iniziato alle ore 11, ha richiesto l’impiego di mezzi specifici per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi per i residenti e i passanti. Via Cavour, una delle arterie centrali della città, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.