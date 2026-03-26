Ad Avigno di Varese raffiche violente: coperture divelte e strada chiusa in via Astico
Nella zona industriale di via Astico il vento ha scoperchiato strutture e causato cedimenti senza fortunatamente coinvolgere persone mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza
Il forte vento che da questa mattina, giovedì 26 marzo, sta interessando il Varesotto sta causando danni anche in città. Nel quartiere di Avigno, una delle zone più colpite, si registrano interventi in corso e una strada chiusa per motivi di sicurezza.
Danni ad Avigno, chiusa via Astico
Le raffiche, associate all’allerta meteo arancione diramata da Regione Lombardia, si sono abbattute con particolare intensità nella zona di via Astico. Qui si concentrano diversi capannoni aziendali che hanno subito i danni più rilevanti della giornata.
Secondo le prime segnalazioni, il vento ha divelto coperture e provocato cedimenti strutturali. In particolare, il tetto di un grande box utilizzato per il parcheggio di automezzi aziendali è stato completamente strappato via, mentre in altri punti si registrano crolli parziali di elementi in muratura. Nonostante l’entità dei danni, al momento non risultano persone ferite.
Intervento dei vigili del fuoco
Il Comune di Varese ha disposto la chiusura di via Astico per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione delle parti pericolanti e nella verifica delle strutture colpite. L’area resta interdetta al traffico e non è ancora stato comunicato quando sarà possibile riaprire la strada.
L’episodio si inserisce nel quadro dell’allerta arancione per vento forte in vigore su tutta la provincia. Le raffiche, particolarmente intense nelle zone prealpine, stanno causando disagi e situazioni di rischio, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori in più punti del territorio SEGUI QUI TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA SUL MALTEMPO.
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