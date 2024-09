Treni fermi per l’investimento di una persona sulla linea MalpensaExpress

L’intervento di soccorso sanitario urgente, passate le 12 di venerdì, è avvenuto a Busto Arsizio in via Vicinale Piombina, una strada dove la linea ferroviaria corre fra campi e depositi dove a quanto risulta una persona si è lasciata travolgere da un convoglio in transito.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e sul posto sono al lavoro ambulanza e automedica: la persona è deceduta, si tratta di una donna.

Il fatto ha causato l’interruzione della linea. Risultano ferme la “Malpensa-Milano Centrale“ e la “Malpensa-Cadorna“ (Malpensaexpress), e la “Malpensa-Varese-Mendrisio-Como“ fra le stazioni di Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2 e Busto Arsizio Nord e Vanzaghello-Magnago.

Interrotta anche la circolazione sulla direttrice Novara-Saronno-Milano.