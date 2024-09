Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 20, 21, 22 settembre

Al via la 32esima edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente. Dal 20 al 22 settembre migliaia iniziative in tutta Italia per ripulire strade, piazze, argini di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati, ma anche per dire no a pregiudizi e guerre e lanciare un messaggio di pace e speranza. Ciao Franca. Varese rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo con una rassegna di arte, musica e teatro. “Ciao Franca, rassegna all’improvvisa” è il titolo dell’iniziativa, presentata questa mattina. Il primo appuntamento domenica 22 settembre alle festa di Biumo. Trekking dei santuari al chiaro di luna attraverso il Parco Pineta. partenza dal Santuario della Madonna del Carmelo ad Appiano Gentile per attraversare il Parco e raggiungere la chiesa della Madonna delle Vigne ad Abbiate Guazzone, e ritorno. A Corgeno, 1.600 atleti ai remi per i Campionati Italiani di società. Tra venerdì 20 e domenica 22 lunga kermesse remiera coordinata dalla Canottieri Corgeno. In calendario anche Trofeo delle Regioni e meeting nazionale giovanile.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Ricomincia la stagione delle aperture del mercatino solidale, un’occasione per conoscere un progetto dedicato alle donne vulnerabili del nord Uganda. Domenica 22 settembre mercatino solidale di Good Samaritan Odv e laboratorio di arte e poesia con Metodo Caviardage®. Tutte le informazioni

LOZZA – Torna il CUPRA Padel Tour</span, torneo giunto ormai alla sua quarta edizione: due giorni di sport e passione al Padel Club Varese di Lozza. Tutte le informazioni

MORNAGO – A Mornago un weekend di sapori e tradizioni locali con la prima edizione della Festa agricola. L’appuntamento è per venerdì 20 e sabato 21 settembre. Il programma prevede cena con prodotti del territorio che avrà come protagonista indiscusso la cucina dello chef Roberto Valbuzzi, mercato locale, musica country e tanto altro. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 21 settembre, concerto di Daniel Rivera al PianoHolic Festival. Tutte le informazioni

VARESE – Agricola Home and Garden celebra la stagione autunnale con il Garden Festival d’Autunno. Appuntamento in via Pisna 1 a Varese. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Domenica 22 settembre, una giornata dedicata allo shopping a cielo aperto. Appuntamento con gli Ambulanti del lago Maggiore nella consueta location di Via della Pace. Tutte le informazioni

LEGNANO – Legnano dà il bentornato agli Street Chef del Rolling Truck Street Food FestivaI, buon cibo, Dj set e musica live Da venerdì 20 a domenica 22 settembre, Parco Falcone e Borsellino ospiterà l’evento più gustoso e atteso di tutta l’estate: specialità culinarie dalle cucine su ruote. Tutte le informazioni

EVENTI

SOMMA LOMBARDO – Somma Lombardo inaugura il Parco della Legalità e l’ultimo murale di Refreshink. Domenica 22 settembre nuova tappa del percorso di creazione, condivisione, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che ha toccato negli ultimi due anni molti punti della città – Tutte le informazioni

VARESE – Al Sacro Monte insieme agli Amici di Riccardo Prina. Domenica 22 settembre si andrà alla scoperta dello storico borgo tanto amato dal critico d’arte insieme alla Delegazione FAI di Varese – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Sul lungolago di Gavirate torna l’evento “Oggi Sfilo Io”. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Gavirate in collaborazione con l’associazione “Amici dell’uomo ODV” – Tutte le informazioni

CUGGIONO – “Essereterra”, biologico e agricoltura contadina protagonisti alla Villa Annoni di Cuggiono. Domenica gli splendidi spazi della villa storica ospitano la manifestazione, al cui interno c’è anche la mostra-mercato del libro. In settimana invece un appuntamento sull’arte – Tutte le informazioni

BRINZIO – Dal 1874 al 2024: Brinzio in festa per i 150 anni di “Ür Grupp”. Domenica 22 settembre una mattinata di iniziative per celebrare una delle più antiche associazioni della Provincia di Varese – Tutte le informazioni

MONVALLE – Alla biblioteca di Monvalle arrivano i “Colori (e suoni) d’autunno”. Domenica 22 settembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 musicoterapia 0-3 anni, letture, laboratori tematici, cerchio guidato di percussioni e spettacolo di magia comico per bambini. Tutte le attività sono gratuite – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Il Mercato del Giusto Inperfetto e Into the Whites Fest tornano a Castello Cabiaglio il 22 settembre. Dopo il rinvio per il maltempo la tradizionale manifestazione torna domenica – Tutte le informazioni

TERNATE – A Ternate si respira aria di Nepal con una cena solidale, yoga e ponte tibetano. L’appuntamento è per sabato 21 settembre dalle 11 alle 19.30 al Parco Berrini: danze popolari, tradizioni, yoga e una succulenta cena tipica per sostenere sostenere la scuola media di Chhermading, un piccolo villaggio in Nepal – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – A Cavaria la festa finale della scuola d’italiano che aiuta l’inclusione delle donne pakistane. Un momento di condivisione, aperto a tutti, al termine del percorso che ha in Cavaria con Premezzo un bel riferimento di collaborazione tra Comune, realtà del terzo settore e Associazione Pakistana – Tutte le informazioni

AZZATE – I Papà al tappeto tornano a giocare con i figli ad Azzate. Sabato 21 settembre alle ore 10 la sede delle Mamme in cerchio è di nuovo riservata ai soli papà con i loro figli. Partecipazione libera e gratuita – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Morosolo festeggia i primi 10 anni del Riarma Caffè. Il programma della serata promette di essere ricco e coinvolgente: si inizia con un DJ set per animare l’atmosfera e far ballare tutti i partecipanti. A seguire, la serata proseguirà con l’esibizione dal vivo della band Decanter – Tutte le informazioni

VARESE – Panorama: una visione sui giovani talenti di arte, moda e design al Lyceum di Varese. I ragazzi che esporranno le loro opere provengono da tre istituti scolastici rinomati per il loro impegno nella formazione di talenti creativi: il Liceo Artistico Statale “Paolo Candiani” di Busto Arsizio, l’Istituto Olga Fiorini di Busto Arsizio e l’Istituto Carlo Cattaneo di Legnano – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Una giornata di cultura a Morazzone, visite guidate e un concerto nella chiesa di Sant’Ambrogio. Domenica 22 settembre Amadeus in collaborazione con il FAI e la Parrocchia di S.Ambrogio, presenta una giornata dedicata in cui sarà possibile visitare la storica Casa Macchi, la Chiesa e l’oratorio di S.Ambrogio. Ecco come prenotarsi – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate una cena solidale per aiutare le popolazioni alluvionate del Bangladesh. Alla serata, in programma sabato 21 settembre saranno presenti Mons. James Romen Boiragi, Vescovo in Bangladesh, e Padre Taposh – Tutte le informazioni

SPECIALE PULIAMO IL MONDO

AMBIENTE – Al via la 32esima edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente. Dal 20 al 22 settembre migliaia iniziative in tutta Italia per ripulire strade, piazze, argini di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati, ma anche per dire no a pregiudizi e guerre e lanciare un messaggio di pace e speranza – Tutte le informazioni

ORINO – “Per un clima di pace”: a Orino la seconda vita dei rifiuti diventa arte. Speciale edizione di “Puliamo il Mondo” promosso da Legambiente: fra le attività un laboratorio artistico gratuito chiamato “ScArt”, in cui verrà creata arte a partire da oggetti di scarto – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Puliamo il mondo partendo da Olgiate Olona. Nuovo appuntamento a Villa Gonzaga. L’amministrazione invita tutti a partecipare all’evento nazionale promosso da Legambiente dedicato alla raccolta e alla pulizia dei rifiuti nelle aree urbane e naturali – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VEDANO OLONA – Vedano Olona fiorisce e si colora per la festa di San Maurizio e il Palio dei rioni. Sabato 21 e domenica 22 settembre tanti eventi animeranno il paese in occasione della festa patronale durante la quale si svolge anche l’ultima sfida del Palio dei Rioni – Tutte le informazioni

VARESE – Torna la Festa di Biumo a Varese: una giornata tra sport, tradizioni e solidarietà per valorizzare il quartiere. Domenica 22 settembre eventi sportivi, laboratori creativi, mercatini e buon cibo animeranno le vie del rione. Con un’attenzione particolare alla beneficenza – Tutte le informazioni

BESOZZO – Una notte di eventi a Besozzo: bancarelle, comici e fuochi d’artificio. Sabato 21 settembre negozi aperti e tante sorprese. Tra gli ospiti Beppe Braida, celebre comico di Zelig e l’irriverente Stefano Chiodaroli – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Festa dell’Oratorio 2024: due giorni di gioia a Castiglione Olona. Sabato 21 e domenica 22 settembre appuntamento all’oratorio San Luigi con cucina, musica e giochi per tutti – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VIGGIU’ – Il Museo Butti di Viggiù festeggia i suoi primi 40 anni con una mostra della collezione permanente., Domenica 22 settembre l’inaugurazione della mostra “ARTE CONTEMPORANEA2 – Collezione permanente 1984-2024” che raccoglie le opere donate al museo viggiutese dai tanti artisti che hanno esposto in questi spazi – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Le emozioni al centro, a Mustonate la rassegna fotografica de “La Focale”. Ricco programma per la 31esima edizione della Rassegna “Immagini e Colori”. Atteso l’intervento del fotografo Giorgio Negro, che sarà intervistato da Michael Bertolasi, creatore del canale YouTube “Convivium” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I colori di El Salvador a Busto Arsizio con la mostra “Encuentros” di Gothy Lopez. L’esposizione proseguirà fino a domenica 22 settembre nei seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – “Le piazze vuote. Ritrovare gli spazi della politica” Laterza. Il sociologo Filippo Barbera, autore del libro, interverrà a Varesevive (via San Francesco d’Assisi n.26) a Varese. La presentazione è organizzata da “Progetto Concittadino”.

Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Ansia e angoscia: il soggetto in trappola” la psicologia protagonista allo Spic di Busto Arsizio. La presentazione del saggio con i quattro autori sabato 21 settembre dalle 16:45, alla Sala Tramogge di via Molino 2. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – “TE nel deserto”: performance teatrale a Varese per i progetti dell’infanzia di Ashtar Theatre di Ramallah

Artisti e attori in scena per sostenere i giovani palestinesi, tra monologhi e cerimonia del tè nei Giardini di Villa Mirabello – Tutte le informazioni

VARESE – Ciao Franca. Varese rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo con una rassegna di arte, musica e teatro. “Ciao Franca, rassegna all’improvvisa” è il titolo dell’iniziativa, presentata questa mattina. Il primo appuntamento domenica 22 settembre alle festa di Biumo – Tutte le informazioni

ACQUAFREDDA – Terra e Laghi in scena ad Acquafredda con “Lulù e l suo magico mondo magico”. Sabato 21 settembre lo spettacolo del Teatro Blu con Arianna Rolandi – Testo e regia di Silvia Priori – Tutte le informazioni

VARESE – I Plateali tornano a far ridere Varese all’Auditorium di Sant’Ambrogio. Va in scena il nuovo campionato di Match di Improvvisazione Teatrale, per la categoria professionisti, all’Auditorium S. Giovanni Bosco a Varese – Tutte le informazioni

INCONTRI

LUINO – Città dei Laghi: inizia a Luino il ciclo di conferenze sull’”atlante del territorio insubrico”. A promuoverlo l’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana. Bianchi: “Consapevolezza di una appartenenza importante”. Porfiri: “Occasione per valorizzare il nostro ruolo e stimolare un dialogo tra istituzioni e cittadini” – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la seconda giornata del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Varese, Camera di Commercio, venerdì 20 settembre, ore 10. Scienza e cultura, nel contesto della transizione circolare, al centro del confronto tra Regione e territorio – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata di boxe in memoria di Luca Alfano. Al PalaInsubria l’evento organizzato dalla Boxing Fighter’s Varese insieme alla famiglia Alfano con 15 incontri di pugili dilettanti – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’incontro “Guerra? Parliamone”. Alla sala Kolbe la serata di confronto organizzata dal grupo “Formazione delle idee” – Tutte le informazioni

MUSICA

SOMMA LOMBARDO – Alla chiesa di San Vito a Somma il concerto “Ave Maria – Donna tra le donne”. Un concerto per soprano e arpa allieterà il sabato sera, un’occasione per scoprire anche la piccola e poco nota chiesa nel cuore del centro storico di Somma – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese le più belle Sinfonie dell’Opera. Domenica 22 settembre 2024, alle ore 15:30, nella splendida cornice del salone Estense, gli Amici della Lirica di Varese hanno organizzato un concerto dedicato alle sinfonie dell’opera – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza di Varese la prima tappa del tour de “I Solisti Veneti per il FAI”. Un programma di concerti, dall’8 al 27 Settembre, che offrirà al pubblico la possibilità di assistere a un suggestivo e inedito dialogo tra la musica e alcuni splendidi tesori d’arte e natura del FAI in Lombardia e Piemonte – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – “Interpretando Suoni e Luoghi 2024”: Luino e Cerro chiudono una stagione di emozioni. Un grande successo giunge alle sue battute finali con due imperdibili eventi dedicati agli amanti della musica classica. Fazio: “Ringrazio tutti per l’organizzazione”. Zingari: “Rassegna che celebra il nostro patrimonio naturale e culturale” – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – Rock, roots, blues e folk: a Lonate Ceppino la rassegna musicale “Autunno Visionario”. Primo appuntamento per il 21 settembre al Black Inside con la rassegna musicale. Le altre date da segnare in calendario sono quelle del 12 e 26 ottobre e del 16 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – Note di inclusione a Varese: la voce delle donne canta per la Casa di Gabri. Il Lions Club Varese Settelaghi, insieme a Varese Europa e Lugano Monte Brè, organizza un concerto benefico per sostenere i bambini della Casa di Gabri, con la partecipazione del coro “La voce delle donne” – Tutte le informazioni

AZZIO – Ad Azzio musica e voci nella chiesa che fu la culla degli organi Mascioni. Sabato evento di Musicuvia: l’organista del Duomo di Firenze in duo con un soprano. Al vecchio convento nacque quasi due secoli fa una passione per questo affascinante strumento che ha portato alla nascita della Mascioni Organi – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa “Musica al confine, l’arte dell’improvvisazione organistica.” l’Associazione Organistica Varesina organizza un interessante evento dedicato alla musica organistica con il M° Fausto Caporali, organista della Cattedrale di Cremona – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TEMPO LIBERO – Trekking dei santuari al chiaro di luna attraverso il Parco Pineta. partenza dal Santuario della Madonna del Carmelo ad Appiano Gentile per attraversare il Parco e raggiungere la chiesa della Madonna delle Vigne ad Abbiate Guazzone, e ritorno – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Al Monastero di Torba le visite sono anche nella Lingua dei Segni. Domenica 22 settembre il primo appuntamento, una escursione in cui sarà presente anche guida parlante LIS – Lingua dei Segni Italiana – Tutte le informazioni

SPORT

VERGIATE – Al Palacimbro in scena il primo memorial Roberto Ferrario di calcio a 5 con un pensiero a Yuri. Il Real Sesto inaugura la nuova stagione nella sua nuova casa con un triangolare di alto livello in vista dell’inizio della stagione pensando al compagno di squadra che sta lottando dopo l’incidente che lo ha coinvolto una decina di giorni fa – Tutte le informazioni

SPORT – Torna la maglia bianca, i Mastini strizzano l’occhio alla scaramanzia. Sabato 21 settembre parte la stagione: presentate le nuove divise (bianca in casa, nera fuori) con tanti sponsor nuovi e tante conferme, nuove scritte e tanta fiducia – Tutte le informazioni

PALLAVOLO – Trofeo Bellomo a Castellanza, prove di campionato per quattro squadre. La Futura Volley Giovani (2-2 nello scrimmage con Costa Volpino) punta a vincere il torneo contro un tris di avversarie della prossima A2. Si gioca sabato 21 e domenica 22 al PalaBorsani – Tutte le informazioni

CANOTTAGGIO – Corgeno, 1.600 atleti ai remi per i Campionati Italiani di società. Tra venerdì 20 e domenica 22 lunga kermesse remiera coordinata dalla Canottieri Corgeno. In calendario anche Trofeo delle Regioni e meeting nazionale giovanile – Tutte le informazioni