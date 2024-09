Puliamo il mondo partendo da Olgiate Olona. Nuovo appuntamento a Villa Gonzaga

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona aderisce a Puliamo il Mondo di Legambiente, l’evento nazionale promosso da Legambiente dedicato alla raccolta e alla pulizia dei rifiuti nelle aree urbane e naturali. L’iniziativa si terrà a Olgiate Olona domenica 22 settembre, con ritrovo alle ore 9:30 presso il cortile di Villa Gonzaga, in via Luigia Greppi 4. (nella foto volontari al lavoro nell’iniziativa che si è svolta a maggio)

L’evento è patrocinato attivamente dall’Amministrazione Comunale e si avvale della collaborazione di importanti realtà associative locali: Avis, Aido, la Protezione Civile e la Proloco di Olgiate Olona. Queste associazioni, sempre attente e partecipi, confermano il loro impegno per un ambiente più pulito e per uno sviluppo sostenibile, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’iniziativa si inserisce in continuità con la Giornata del Verde Pulito tenutasi lo scorso maggio, a cui Olgiate Olona ha aderito partecipando all’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia. Si impegneranno in prima persona anche il sindaco Giovanni Montano, il vice Leonardo Richiusa, le consigliere delegate Elena Bellitto e Giorgia Zanin, per dare una testimonianza concreta della volontà da parte dell’amministrazione comunale di lavorare costantemente per un futuro sostenibile e per un ambiente più sano in collaborazione con associazioni locali e nazionali, enti e cittadini insieme.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: grandi e bambini sono chiamati a unirsi alla raccolta dei rifiuti, portando con sé guanti, pettorine, pinze e sacchi per la raccolta. Per chi fosse sprovvisto di materiali, sarà possibile trovarli alla partenza.