Trofeo Bellomo a Castellanza, prove di campionato per quattro squadre

È uno dei grandi classici della pallavolo femminile “estiva”: il trofeo Mimmo Bellomo si appresta a vivere la sua 44a edizione sottoforma di un quadrangolare che si disputerà al PalaBorsani di Castellanza nel fine settimana del 21 e 22 settembre. In campo ci sarà un poker di formazioni di A2 che si apprestano a essere protagonista nella seconda serie del volley nazionale.

Le due semifinali vedranno di fronte prima Albese Volley e Picco Lecco (sabato alle ore 18) e quindi Esperia Cremona e le padrone di casa della Futura Volley Giovani, squadra con sede a Busto Arsizio che disputa le partite interne proprio al PalaBorsani. Le “Cocche” sono anche le favorite per il torneo che domenica vivrà le due finali a partire dalle ore 16; le biancorosse si sono preparate con un allenamento congiunto contro la CBL Costa Volpino nel quale le due squadre si sono equamente divisi i set, 2-2 (25-21, 19-25, 25-21, 25-27). Nella circostanza Zanette è stata la top scorer con 23 punti, 13 quelli di Kone.

La manifestazione del PalaBorsani è dedicata a Mimmo Bellomo, allenatore e dirigente della allora giovane Pallavolo Castellanzese: al rientro da una trasferta a Varese l’auto di Bellomo perse aderenza per la pioggia, uscì dalla carreggiata e si scontrò con un camion. Per Bellomo non ci fu nulla da fare: morì in ospedale pochi giorni dopo.

Per rendergli omaggio venne quindi varato un torneo che inizialmente si disputò all’aperto in piazza Municipio per coinvolgere il più possibile la gente. Nel 1986 però l’evento prese maggiore quota grazie alle squadre locali che si affacciavano alla Serie A: Albizzate e Legnano quell’anno contesero il titolo a Parma e Sesto S. Giovanni con le milanesi che si imposero in finale. Da allora il “Bellomo” ha coinvolto le maggiori squadre femminili a livello nazionale con numerose campionesse impegnate.

Per l’edizione 2024 i biglietti sono in vendita da un’ora e mezza prima della gara di apertura di ogni giornata; l’abbonamento per due giorni costa 15 euro (ridotto per la fascia 10-16 anni: 10 euro) mentre l’ingresso alla singola giornata costa 10 euro (ridotto 6).