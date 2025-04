Mattia Bellucci non sbaglia e va al terzo turno a Marrakech

Mattia Bellucci manda a segno anche il secondo colpo nella sua trasferta in Marocco. A Marrakech, sede del Gran Prix Hassan II (ATP 250) il tennista varesotto supera di slancio anche il secondo turno del tabellone principale battendo in due set il temibile francese Pierre Huges Herbert, oggi numero 169 al mondo ma in passato arrivato anche al 36.

Bellucci ha disputato una partita solida, mantenendo praticamente sempre l’inerzia della partita soprattutto nel primo set quando ha messo alle corde Herbert e lo ha “matato” con un netto 6-2. Un punteggio nato subito, con il break immediato e replicato poi nel finale del parziale.

Nel secondo set il francese ha retto meglio l’urto e ha approfittato dell’unico passaggio a vuoto di Bellucci che ha perso il servizio nel quarto gioco (1-3 per Herbert). Mattia si è innervosito ma allo stesso tempo si è caricato al meglio rimontando subito il break e impattando il punteggio. Poi, al game numero 11, ecco il nuovo break che ha permesso a Bellucci di andare al servizio e chiudere i conti per 7-5.

Per la prima volta quindi, il mancino di Castellanza entra in un quarto di finale ATP sulla terra rossa, teoricamente non la sua superficie preferita ma sulla quale ha senza dubbio margini interessanti. E con la vittoria su Herbert migliora anche la classifica: lunedì Mattia potrebbe essere il nuovo numero 65 al mondo. Dall’altra parte della rete potrebbe esserci la prima testa di serie del torneo, l’olandese Tallon Griekspoor, oppure l’ex 10 al mondo Pablo Carreno Busta.

Nel frattempo Bellucci e l’altro francese Hugo Gaston hanno superato il primo turno nel torneo di doppio (7-6 7-5 a Laarroussi-Baadi) e ora affrontano la coppia formata dallo stesso Griekspoor e dal connazionale Bart Stevens.