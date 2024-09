A Malnate una cena solidale per aiutare le popolazioni alluvionate del Bangladesh

Le forti piogge hanno causato gravi alluvioni improvvise nel nord-est del Bangladesh, interrompendo i trasporti, le comunicazioni e le strutture per l’acqua potabile, devastando intere comunità. A Malnate, per un’appendice agli eventi della Sagra Settembrina, è stata organizzata – per sabato 21 settembre – una cena benefica per aiutare a fornire assistenza alle famiglie nelle aree più colpite. Saranno presenti Mons. James Romen Boiragi, Vescovo in Bangladesh, e Padre Taposh. Più di 4 milioni di persone sono intrappolate dalle inondazioni, con accesso estremamente limitato a cibo e acqua. Oltre 63.000 persone sono già sfollate, ma i numeri continuano a crescere.

Il Bangladesh è uno dei Paesi maggiormente colpiti dagli effetti del cambiamento climatico, soggetto costante a gravi inondazioni. Nonostante gli sforzi del governo, delle agenzie di sviluppo e delle comunità locali, le perdite e i danni legati agli impatti climatici aumentano ogni anno.

«La situazione è devastante – spiega Mons. James Romen Boiragi -, molto peggiore di quanto ci aspettassimo. È la seconda volta in un mese che queste aree vengono colpite dalle alluvioni, mettendo in pericolo la vita delle persone. Stiamo facendo il possibile per sostenere le comunità, ma è essenziale che i governi di tutto il mondo riconoscano che le persone più povere sono le prime vittime di una crisi climatica che non hanno causato. Gli sforzi globali non sono sufficienti e la mancanza di risposta alle crisi climatiche, come quella in corso in Bangladesh, continuerà a costare la vita a molte persone, tra cui donne, uomini e bambini. Case, scuole, chiese, strutture sanitarie ed edifici governativi sono stati allagati. Dove le scuole non sono completamente sommerse, vengono usate come rifugi, ma sono sovraffollate e non ci sono spazi separati per uomini e donne, esponendo le donne e i bambini al rischio di violenze e traumi psicologici, essendo i più vulnerabili nelle emergenze. Le nostre parrocchie, sparse nei villaggi e lontane tra loro, stanno cercando di fronteggiare la situazione. Bambini, famiglie intere e molti anziani trovano rifugio nelle chiese e nelle strutture educative, che diventano la loro “seconda casa”. Tuttavia, basta una pioggia intensa o un tifone per distruggere tutto: raccolti, case e quel poco che possediamo per sopravvivere. Senza acqua potabile, si diffondono malattie e la vita diventa insostenibile. Abbiamo bisogno di fondi per ricostruire e offrire ai nostri bambini un futuro di gioia e speranza. Ogni contributo, anche piccolo, rappresenta per noi un’iniezione di speranza. Grazie di cuore».

Prenotazioni entro venerdì 20 settembre h 12

Costo Cena 20€ escluso bevande – Bambini fino a 10 anni 10€

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

WWW.SAGRASETTEMBRINA.IT

INFO@SAGRASETTEMBRINA.IT

Cel: 379 1874600