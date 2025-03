A Varese il seminario “L’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati: sfida e opportunità”

All’interno del Job Day Varese, organizzato dal Centro per l’Impiego di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico Provinciale

Il 3 aprile, presso la Villa Napoleonica del Congressi Ville Ponti, si terrà il seminario “L’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati: sfida e opportunità”, un evento di grande rilevanza che si inserisce all’interno del Job Day Varese, organizzato dal Centro per l’Impiego di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il seminario si articolerà in diverse sessioni tematiche, offrendo un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle dinamiche del mercato del lavoro per migranti e rifugiati. A moderare il confronto sarà Camera di Commercio e sul palco si avvicenderanno esperti del settore, giuristi, imprenditori e migranti, nell’obiettivo comune di realizzare un mercato del lavoro veramente inclusivo, dove le diversità di tradizioni, etnie, razze e religioni possano diventare una risorsa invece che un ostacolo. Un mercato del lavoro dove vengano evitate situazioni di sfruttamento, ma si operi nella piena legalità, valorizzando anche canali di ingresso dall’estero, quali quello dei tirocini, ancora poco conosciuti e utilizzati.

Programma:

14:00 – 14:15: “Gli stranieri nel mercato del lavoro della provincia di Varese” – Brizio Castrignanò, Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Varese.

14:15 – 15:15: “Esperienze di lavoro inclusivo: testimonianze di aziende e migranti”.

15:15 – 16:00: “Assunzione di lavoratori stranieri – normativa e casi particolari” – Avvocato Filippo Cardaci, esperto in diritto dell’immigrazione.

16:00 – 16:30: “Tirocini dall’estero: requisiti e procedure per l’ingresso” – Fabrizio Simonini, Regione Lombardia.

16:30 – 16:50: “Bello e impossibile…o forse no? – strumenti e percorsi per assumere in legalità e sicurezza gli stranieri” a cura dei Consulenti del Lavoro insieme alla Cooperativa San Martino.

16:50 – 17:10: “La tutela delle vittime di grave sfruttamento lavorativo e di tratta” – a cura del Progetto Derive e Approdi, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione.

17:10 – 17:30: Dibattito e conclusioni.

Il seminario rappresenta un’importante opportunità per aziende, professionisti, enti, associazioni e cittadini interessati a comprendere meglio le sfide e le opportunità legate all’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati.

E’ gradita la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/31c2LGLtWSsWEkwh8.