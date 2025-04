“Al Lavoro, navigare la crisi e costruire il futuro”: incontro pubblico con il Partito Democratico

Il Partito Democratico della provincia di Varese organizza un incontro pubblico dal titolo “Al Lavoro – Navigare la crisi e costruire il futuro”, che si terrà giovedì 3 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Montanari (Via dei Bersaglieri 1, Varese).

L’evento sarà occasione di confronto sulle sfide del mondo del lavoro e sulle opportunità di sviluppo per il territorio varesino, con un focus particolare sulle politiche locali, nazionali ed europee, uno sguardo dal locale al globale, partendo dall’esperienza della provincia di Varese.

Interverranno:

Maria Cecilia Guerra, Deputata, Responsabile Lavoro del PD (in collegamento);

Brando Benifei, Eurodeputato del Partito Democratico;

Stefania Filetti, Segretaria Generale CGIL Varese;

Marco Leonardi, Docente di economia presso l’Università degli Studi di Milano;

Giovanni Gaudio, Avvocato, ricercatore in Diritto del Lavoro presso l’Università di Torino.

L’introduzione e i saluti saranno affidati a Noemi Cauzzo e Marco Tuozzo, della Segreteria PD della Provincia di Varese.

TEMI DELL’INCONTRO

Nel corso della serata si affronterà il futuro del lavoro nella provincia di Varese e in Italia, le politiche del lavoro più efficaci per sostenere le province italiane, con attenzione all’armonizzazione delle strategie nazionali con le direttive europee. Si discuterà delle opportunità che l’Unione Europea offre alle PMI locali per favorire la digitalizzazione e l’innovazione, nonché delle strategie per attrarre investimenti sul territorio. Il dibattito si concentrerà anche sulla tutela dei lavoratori, con un focus sulle principali preoccupazioni del mondo del lavoro e sulle azioni messe in campo dai sindacati per gestire le crisi aziendali. Altro tema sarà la formazione e la riqualificazione professionale, fondamentali per garantire maggiore sicurezza e stabilità occupazionale in un contesto di trasformazione economica. Infine, verranno affrontate le implicazioni per le aziende della provincia di Varese che affrontano ristrutturazioni o crisi, con un’attenzione particolare alle normative del lavoro e ai cambiamenti in atto a livello internazionale.