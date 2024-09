Da Punto sull’Arte arriva l’iperrealismo pop con la mostra “Sweet Icons”

SWEET ICONS apre la stagione espositiva di PUNTO SULL’ARTE. La galleria riporta a Varese la grande arte di ROBERTO BERNARDI, pittore di fama mondiale le cui opere fanno parte della collezione del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, di VALENTINA DIENA, finalista del X Premio Fondazione VAF e di CLAUDIO FILIPPINI, rappresentante di spicco della pittura figurativa italiana.

Il VERNISSAGE della mostra si terrà SABATO 21 SETTEMBRE dalle 11 alle 13 nella sede principale di PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 Varese (Casbeno). Gli artisti saranno presenti.

Gli artisti protagonisti di SWEET ICONS sono profondi osservatori della realtà, leggono i modi e le mode del presente restituendoci la loro personale interpretazione. Attraverso il pennello e le matite colorate Roberto Bernardi, Valentina Diena e Claudio Filippini indagano i cortocircuiti della nostra società mettendo in evidenza come l’estetica sia spesso la principale responsabile delle nostre scelte. Il filo rosso che lega gli artisti è l’universo pop, fatto di marchi e oggetti iconici, biscotti e caramelle, ma anche supereroi scesi dal piedistallo e divenuti uomini comuni.

Roberto Bernardi è tra i più importanti artisti pop italiani, le sue opere, oltre che essere presenti in svariate collezioni museali in tutto il mondo, sono state battute all’asta da Sotheby’s e Phillips raggiungendo degli ottimi risultati. La sua arte è un abile gioco concettuale, attraverso la riproduzione millimetrica, ad olio o in resina, di caramelle e biscotti Oreo, l’artista accende un faro su come l’idea di “perfezione” condanni la nostra società a mostrarsi per quello che non è.

Nella sala che PUNTO SULL’ARTE gli ha dedicato si avverte quasi il profumo di un negozio di dolciumi, tanto le sue opere sembrano vere. L’eccezionale abilità tecnica con cui dà vita ai suoi quadri ha spinto il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid ad acquistare due sue opere per la sua prestigiosa collezione.

Se le opere di Bernardi sono caratterizzate da forme e colori sgargianti, quelle di Valentina Diena, giovane e talentuosa artista milanese, si celano sotto a strati di nastro adesivo con la scritta “fragile”. Diena per SWEET ICONS presenta la serie “Icons”, simboli del contemporaneo perfettamente riconoscibili i cui contorni e caratteristiche sono nascosti dallo scotch per imballaggi. Osservando le opere si rimane ammaliati quando si scopre che sono realizzate a matita colorata su carta, strumento che Diena non ha mai abbandonato e che usa per analizzare e scomporre in velature la realtà. L’artista attua una riflessione, sulla linea del pop contemporaneo, su come certi oggetti diventino iconici, talmente diffusi che è sufficiente la loro forma per riconoscerli. Renderli “bianchi” attraverso il nastro adesivo simboleggia quanto molto spesso non scendiamo appena più in fondo della superficie, fermandoci esclusivamente alle apparenze. Valentina Diena è un talento in ascesa, l’originalità e la precisione delle sue opere le hanno valso un posto tra i finalisti del prestigioso Premio Fondazione VAF e uno dei suoi quadri è stato acquistato dalla Fondazione tedesca per la collezione permanente.

Anche Claudio Filippini riflette sull’apparenza e sull’idea di mostrare ciò che realmente siamo, esseri umani. L’artista bresciano, forte di numerose esposizioni in tutta Italia, presenta a PUNTO SULL’ARTE una serie di opere dedicate al famoso eroe dei fumetti Batman. In SWEET ICONS Filippini compie un atto simpaticamente dissacratorio verso chi si prende troppo sul serio, a dimostrazione che i supereroi sono molto più simili a noi di quanto pensiamo. L’artista, paragonato spesso al pittore Edward Hopper, non si definisce un iperrealista ma piuttosto un “figurativo preciso”, come si legge nel testo critico realizzato per la mostra. I suoi dipinti affascinano per la precisione e per il potere che hanno di attirare a loro lo spettatore. Claudio Filippini è una firma già nota di PUNTO SULL’ARTE, ma per questa mostra ha voluto stupire inaugurando un filone completamente nuovo della sua pittura.

SWEET ICONS è dunque una splendida occasione per riflettere attraverso l’arte sulla nostra quotidianità e sulle scelte che la caratterizzano. Le opere di Roberto Bernardi, Valentina Diena e Claudio Filippini sono quindi un ottimo pretesto per indagare su ciò che si cela oltre la superficie. SWEET ICONS sarà visibile, presso la sede principale di PUNTO SULL’ARTE, fino al 2 Novembre 2024.

ROBERTO BERNARDI nasce a Todi (IT) nel 1974. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si trasferisce a Roma dove lavora come restauratore presso la Chiesa di San Francesco a Ripa, ma presto decide di dedicarsi a tempo pieno alla creazione dei suoi quadri e si avvicina al fotorealismo, movimento nato in America negli anni Settanta. Nel 2004 si trasferisce a Manhattan, viene fortemente influenzato dalla cultura americana e inizia a frequentare il prestigioso mondo dell’arte della Grande Mela. Dal 2004 al 2010 partecipa a numerosi progetti artistici promossi da collezionisti americani ed europei e da altri artisti rappresentanti del movimento iperrealista. Nel 2010 la multinazionale italiana del petrolio e del gas Eni ha aggiunto Bernardi al gruppo di giovani talenti provenienti da tutto il mondo per interpretare in modo univoco ogni momento della comunicazione di Eni e ha aggiunto una sua opera alla loro prestigiosa collezione d’arte. Dal 2012 ha partecipato a un tour internazionale dei musei che è iniziato al Museo di Tubinga in Germania ed è continuato in altri 13 musei in tutto il mondo, tra cui il Thyssen-Bornemisza e il Museo di Belle Arti di Bilbao in Spagna, il Kunsthal Museum di Rotterdam in Olanda, il New Orleans Museum of Art e l’Oklahoma City Museum of Art negli Stati Uniti. Nel 2014 è invitato a partecipare alla Biennale di Realismo Contemporaneo presso il Fort Wayne Museum of Art (USA). Ha realizzato mostre personali e collettive in tutto il mondo, tra le quali si ricorda “Hyperrealism in the Blanca and Borja Thyssen-Bornemisza Collection” presso il Museo Thyssen-Bornemisza a Madrid (2022), occasione in cui il museo spagnolo ha acquisito due opere di Bernardi per la sua prestigiosa collezione. Tra il 2022 e il 2023 alcuni suoi lavori sono stati battuti dalle famose case d’asta Sotheby’s e Phillips e hanno raggiunto ottimi risultati. Da PUNTO SULL’ARTE ha partecipato alla mostra “Ultrareale” (2022) e alle storiche rassegne <20 15×15/20×20 (2021, 2022 e 2024). Vive e lavora a Todi.

VALENTINA DIENA nasce a Milano nel 1996. Il suo interesse per le arti figurative la portano a frequentare l’indirizzo di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove nel 2019 e nel 2022 consegue a pieni voti le lauree triennale e magistrale (Cattedra del prof. Omar Galliani). Da sempre fascinata dalla corrente e dalla tecnica dell’iperrealismo, a partire dal 2020 si dedica alla creazione di opere iperrealiste a matite colorate su carta, accompagnando per un breve periodo la produzione artistica personale a collaborazioni artistiche in qualità di disegnatrice e assistente studio. Negli ultimi anni ha collaborato con diversi artisti italiani contemporanei e ha realizzato mostre collettive e personali, tra cui la collettiva “Self Portrait” a cura di Omar Galliani presso il Museo di San Pietro all’Orto a Grosseto (2021), la bipersonale “Veleni Sospesi” a cura di Vittorio Raschetti presso la Galleria Lo Spazio Bianco a Milano (2022), le due collettive <20 15×15/20×20 a cura di Sofia Macchi presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese (2023-2024). Nel 2024 è selezionata come finalista per la X edizione del prestigioso Premio Fondazione VAF. Le sue opere fanno parte di collezioni private italiane. Vive e lavora a Milano.

CLAUDIO FILIPPINI è un artista poliedrico, in grado di sviluppare temi classici come il paesaggio per poi passare a suggestioni più POP come quelle dei supereroi, non restando quindi indifferente alle correnti più recenti della scena artistica contemporanea. La costante che lega i diversi soggetti della sua larga produzione è la capacità di ogni opera di attirare a sé il fruitore, quasi a volerlo rassicurare e affascinare sulla perfezione esecutiva e rappresentativa. Filippini presenta gli eroi dei fumetti in situazioni stranianti, fuori dal contesto in cui siamo abituati ad osservarli, impegnati non a salvare il mondo, bensì nelle faccende quotidiane che caratterizzano la vita di ognuno di noi. Quasi a voler comunicare che, in fondo, qualsiasi supereroe è anche profondamente umano. Claudio Filippini nasce a Castenedolo nel 1953. Ha frequentato alcuni corsi di disegno dell’Associazione Artisti Bresciani. La sua attività artistica ha inizio nel 1976 quando realizza la sua prima mostra personale alla quale faranno seguito altri numerosi eventi espositivi. Tra questi ricordiamo, nel 2003, la mostra personale curata da Maurizio Bernardelli Curuz, direttore artistico di Brescia Musei e integrata da un importante pubblicazione. Nel corso della sua carriera ha inoltre partecipato a numerose fiere di settore. Vive e lavora a Brescia.

Al primo piano di PUNTO SULL’ARTE è possibile ammirare, attraverso un allestimento raffinato e studiato nel dettaglio, numerose altre opere, sia pittoriche che scultoree, di altri artisti rappresentati dalla Galleria: Annalù, Jernej Forbici, Luca Gastaldo, Federico Infante, Lene Kilde, Silvia Levenson, Matteo Massagrande, Alex Pinna, Matteo Pugliese e molti altri. Nelle due sedi di PUNTO SULL’ARTE situate nel centro storico di Varese, in Via S. Martino della Battaglia 3 e 6, sono in mostra numerosi altri artisti di fama internazionale come Tom Porta, Brian Keith Stephens e nel PUNTO POP Angelo Accardi, Erik Salin e Sabrina Milazzo.

SWEET ICONS | R. Bernardi, V. Diena, C. Filippini

A cura di Mario Chiodetti

Inaugurazione: Sabato 21 Settembre 2024, h. 11.00 – 13.00

Location: PUNTO SULL’ARTE | Viale Sant’Antonio 59/61 | Varese, Italia

Periodo: 21 Settembre – 2 Novembre 2024

Orari: Martedì – Sabato 9.30 – 17.00

