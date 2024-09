Ciao Franca. Varese rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo con una rassegna di arte, musica e teatro

Spettacoli, incontri con le scuole, incontri e musica per rendere omaggio a Franca Rame e Dario Fo, indimenticabili protagonisti del teatro italiano e legati in diversi momenti della loro vita a Varese e alla sua provincia. “Ciao Franca, rassegna all’improvvisa” è il titolo dell’iniziativa, presentata questa mattina in Comune a Varese, nata dalla collaborazione tra Coopuf, il Comune di Varese e la Fondazione Fo-Rame.

Dal 22 settembre al 10 novembre quattro appuntamenti, tre dei quali avranno come centro focale Biumo inferiore, il quartiere dove Franca Rame ha trascorso una parte della sua infanzia. Una scelta doverosa ma anche voluta, per portare cultura anche fuori dal centro cittadino e animare con eventi significativi le diverse zone di Varese.

Ideata e diretta dalla Coopuf che ha sede proprio a Biumo in via De Cristoforis, la rassegna ha esordito l’anno scorso in occasione del decimo anniversario della morte di Franca Rame, ma l’obiettivo è quello di farla diventare un appuntamento fisso. «L’intento è quello non solo di ricordare queste due persone straordinarie – ha spiegato Andrea Minidio – ma in accordo con la Fondazione a loro intitolata è soprattutto quello di guardare al futuro per promuovere e valorizzare il grande lascito e far conoscere la loro opera anche alle nuove generazioni».

«Dario Fo e Franca Rame sono stati presenti a Varese in tanti momenti, portando il loro teatro popolare di impegno civile e politico – ha aggiunto l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – Oggi c’è molto bisogno di recuperare i temi e le modalità dell’arte “interventista” di Dario Fo e Franca Rame ed è anche per questo che abbiamo sposato il progetto e lavorato in partenariato con Coopuf per realizzare questa iniziativa».

Quattro gli appuntamenti. Si parte domenica 22 settembre alle 15 con l’inaugurazione in Sala Nicolini della mostra di opere di Arturo Mazzola, amico e compagno di studi di Dario Fo all’Accademia di Brera. L’evento, che si inserisce nel programma della festa “Sapori e profumi d’autunno” che si terrà a Biumo Inferiore, sarà accompagnato da letture e musica a cura di Coopuf.

Venerdì 5 ottobre, alle 19 al “TuMiTurbi”, il Circolo di Biumo, è in programma un secondo appuntamento che vede al centro amici e collaboratori della coppia Fo-Rame. In scena lo spettacolo “Parlare con i limoni”, parole e musica intorno a Enzo Jannacci, con Andrea Bellavita e Alessandro Cerea.

Sabato 26 ottobre alle 14.30 all’Oratorio di Capolago la Compagnia “Tre punti” presenta lo spettacolo circense “Giullarata de lu gatto lupesco”.

Infine sabato 9 novembre alle 21 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese ci sarà Jacopo Fo che racconterà le canzoni di Dario Fo con la partecipazione del Collettivo De Cristoforis. Jacopo Fo al mattino incontrerà i ragazzi del Liceo Artistico.