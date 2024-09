Il Mercato del Giusto Inperfetto e Into the Whites Fest tornano a Castello Cabiaglio il 22 settembre

La Into the Whites Fest ci riprova domenica 22 settembre a Castello Cabiaglio, in concomitanza col mensile Mercato del Giusto InPerfetto rimandato per maltempo. Ma stavolta splenderà il sole e la manifestazione in memoria di Alessandro Bianchi potrà finalmente avere luogo a partire da domenica mattina fino a pomeriggio inoltrato.

Vi aspettano dalle 10 gli stand degli espositori del mercato cabiagliese tra le vie del borgo, tra produttori locali, artigiani e hobbisti di qualità, insieme a iniziative dedicate ai più piccoli tra gioco e disegno creativo, lo spettacolo pomeridiano di bolle di sapone e musica in piazza per tutti.

Dalle 11.30 apre lo stand gastronomico con l’aperitivo Spritz&Pastiz e dalle 12 trofie fresche, panini con la salamella e patatine fritte organizzato dal gruppo Into the Whites per raccogliere fondi da destinare al Giocattolo Solidale di Varese in nome di Alessandro Bianchi, detto Whites.

Il programma completo della giornata è questo: