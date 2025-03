80enne trovato morto in un torrente a Castello Cabiaglio

È stato recuperato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 marzo, il corpo senza vita di un 80enne residente in zona, ritrovato in un torrente situato in un’area boschiva particolarmente impervia del comune di Castello Cabiaglio.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, mobilitando Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e il Soccorso Alpino. Sul posto è intervenuto anche il personale specializzato del SAF (Soccorso Speleo Alpino Fluviale), unità addestrata per operazioni di soccorso in ambienti difficili.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della fitta vegetazione e dei forti dislivelli presenti nella zona. Il corpo è stato individuato nel corso d’acqua e successivamente raggiunto e recuperato dai tecnici del SAF.

Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulle cause del decesso, che saranno accertate dalle autorità competenti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle indagini in corso.