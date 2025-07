Pedone investito a Sumirago nella notte: 41enne in ospedale in codice giallo

Grave incidente stradale nella notte a Sumirago, frazione Albusciago, dove secondo fonti sanitarie un uomo di 41 anni è stato investito mentre si trovava in via Malpaga. L’allarme è scattato poco prima delle 3.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso, insieme a due mezzi di soccorso inviati da Areu.

L’uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese – Circolo, dove è giunto intorno alle 4. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti.