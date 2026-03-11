Referendum sulla giustizia, confronto pubblico con avvocati e magistrati tra Sumirago e Albizzate
Due serate promosse dal Comitato Cittadini per il No per approfondire i contenuti dei quesiti referendari con il contributo di esperti del settore legale e della magistratura
Il Comitato Cittadini per il No promuove due incontri pubblici tra Sumirago e Albizzate per discutere i contenuti del referendum sulla giustizia e spiegare le ragioni della propria posizione contraria. Le serate sono pensate come momenti di informazione e confronto diretto con esperti del settore legale, con l’obiettivo di approfondire i quesiti referendari in vista del voto.
A Sumirago l’incontro con l’avvocata Cioffi
Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle 20.45 a Sumirago, nella Sala degli Stemmi di Villa Molino, sede comunale. Ospite della serata sarà l’avvocata Elisabetta Cioffi, che guiderà il pubblico nell’analisi dei punti principali dei quesiti referendari dal punto di vista tecnico e costituzionale.
Ad Albizzate il confronto tra avvocato e magistrato
Il secondo incontro si terrà giovedì 19 marzo alle 20.45 ad Albizzate, nella sala del Circolo The Family in via XX Settembre. La serata vedrà la partecipazione dell’avvocato Marco Lacchin del Foro di Varese e del dottor Marcello Buffa, GIP/GUP presso il Tribunale di Varese.
L’incontro offrirà l’occasione di analizzare il tema della giustizia da due prospettive diverse e complementari, quella dell’avvocatura e quella della magistratura, in un momento di confronto aperto al pubblico.
