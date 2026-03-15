A Sumirago si propone Jolanda Ermoli Arnaud per il premio “La Sesta Torre”: fu la prima consigliera comunale del paese
La proposta è stata presentata in Consiglio comunale dal capogruppo Stefano Romano per rendere omaggio alla prima donna eletta nel consiglio di Sumirago nel 1946, pochi mesi dopo l’introduzione del voto femminile in Italia
Il gruppo Meloni – Noi per Sumirago propone la candidatura di Jolanda Ermoli Arnaud al Premio della Riconoscenza “La Sesta Torre” 2026, riconoscimento assegnato a chi si è distinto per l’impegno verso la comunità. La proposta è stata avanzata dal capogruppo Stefano Romano durante l’ultimo Consiglio comunale di Sumirago.
La candidatura vuole rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia del paese. Nel 1946, infatti, Jolanda Ermoli Arnaud fu eletta prima consigliera comunale di Sumirago, pochi mesi dopo che in Italia le donne avevano ottenuto il diritto di voto e la possibilità di candidarsi alle cariche istituzionali.
Una figura simbolo per la storia di Sumirago
Ottant’anni fa, con il decreto Bonomi del 1945, alle donne vennero riconosciuti il diritto di voto e quello di candidatura. Nel marzo del 1946 anche Sumirago fu coinvolta nelle elezioni amministrative e tra i candidati comparve proprio Jolanda Ermoli Arnaud.
Eletta consigliera comunale nelle fila dei social comunisti nella consiliatura guidata da Angelo Bassani, rappresentò uno dei primi esempi di partecipazione femminile alla vita politica locale.
Marzo 1946, le donne al voto per la prima volta in provincia di Varese
Secondo la motivazione inserita nella candidatura al premio, Jolanda Ermoli Arnaud è stata «precursora di tutte le donne che hanno ricoperto il ruolo di consigliere, assessori e sindaci», dando visibilità e concretezza alla conquista del voto femminile e al percorso verso la parità di diritti e opportunità.
La proposta al Consiglio comunale
Il consigliere Stefano Romano ha invitato l’intero Consiglio comunale a sostenere la candidatura. «Al fine di rendere omaggio a Jolanda, in modo corale, la mia proposta ai consiglieri comunali è di condividere questa iniziativa e presentare, in forma individuale o collettiva, la candidatura di Jolanda Ermoli Arnaud al Premio della Riconoscenza 2026 affinché questo riconoscimento sia frutto non di uno ma dell’intero Consiglio comunale» – Stefano Romano, consigliere comunale –. Romano ha inoltre chiesto all’amministrazione comunale di avviare una ricerca storica sull’attività svolta da Jolanda Ermoli Arnaud in Consiglio comunale.
«Un sentito ringraziamento a Nicole Erbetti per la ricerca storica e a VareseNews per aver dato evidenza di un pezzo di storia della nostra Sumirago» – Stefano Romano, consigliere comunale.
Ottant’anni fa il primo voto alle donne in Italia. A marzo 1946 anche nel Varesotto
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