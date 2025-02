La biblioteca di Castello Cabiaglio rinasce con eventi, letture e laboratori

Una biblioteca non è solo un luogo dove prendere libri in prestito, ma uno spazio di incontro, cultura e crescita. È con questo spirito che la Biblioteca di Castello Cabiaglio, riaperta di recente, sta ampliando la sua offerta di attività, grazie all’impegno dei volontari e alla supervisione di Valentina, giovane coordinatrice che con entusiasmo propone nuovi appuntamenti per coinvolgere la comunità.

Oltre all’interscambio di libri, la biblioteca organizza aiuto compiti, momenti di lettura per i più piccoli, laboratori artistici, uscite culturali a musei e mostre, oltre a gruppi di lettura e piccole conferenze su vari argomenti.

Tra le prossime iniziative in programma:

Book Cab – gruppo di lettura

Il 1° aprile alle ore 20:30, nella biblioteca, si terrà l’incontro del gruppo di lettura. I partecipanti leggono privatamente un libro scelto in comune e poi lo discutono, condividendo emozioni e riflessioni.

Scuola popolare di filosofia

Un ciclo di incontri-laboratorio per approfondire il pensiero di grandi filosofi e riflettere insieme:

28 febbraio 2025, ore 20:30 – Corpo estraneo. Quanti volti ha il corpo?

28 marzo 2024, ore 20:30 – Dottore, ho la cronopenìa! Cosa mi manca quando non ho tempo?

Gli incontri si terranno nella Sala Polivalente di via Asilo Castello Cabiaglio.

In viaggio tra le pagine – letture e laboratori per bambini

Sabato 22 febbraio 2025, alle ore 15:30, la biblioteca accoglierà i più piccoli (5-10 anni) per un pomeriggio tra storie e creatività.

Queste attività sono solo l’inizio di un percorso che punta a rendere la biblioteca un vero punto di riferimento culturale per Castello Cabiaglio.

Per informazioni e iscrizioni: biblioteca@comune.castellocabiaglio.va.it / Giuseppe: 339 2754070 (per la Scuola Popolare di Filosofia)

Un progetto che dimostra come, anche nelle realtà più piccole, la cultura possa essere uno strumento di aggregazione e crescita.