Castello Cabiaglio celebra la Festa dei Popoli: una giornata tra culture, musica e solidarietà

Domenica 6 aprile il borgo ospiterà una nuova edizione della Festa dei Popoli, con il Mercato del Giusto iNperfetto, una tavola rotonda sull’umanità, cucina dal mondo e attività per tutte le età

Domenica 6 aprile, il piccolo borgo di Castello Cabiaglio tornerà a colorarsi con i sapori, le storie e le tradizioni di tutto il mondo in occasione della nuova edizione della Festa dei Popoli. Un appuntamento ormai atteso e partecipato, che si conferma come momento di incontro e scambio culturale nel cuore della Valcuvia.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con l’apertura del Mercato del Giusto iNperfetto, che animerà le vie del paese con prodotti equi, solidali e artigianali. In contemporanea, presso l’area ex pro-loco, verrà inaugurato un nuovo Spazio Ricreativo dedicato alla comunità.

Alle ore 11:00, la Chiesa di Sant’Appiano ospiterà la Messa dei Popoli, un momento di spiritualità condivisa accompagnato dalle suggestive armonie del gruppo gospel Solevoci Varese.

L’ora di pranzo sarà segnata da uno dei momenti più attesi dell’evento: alle 12:30, in Piazza IV Novembre, si terrà il Pranzo dei Popoli, con un ricco menù di piatti tipici provenienti da Costa d’Avorio, Polonia, Marocco, Nepal, Senegal, Regno Unito e Italia. Il convivio sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Cann Cord e Pell.

Alle 15:00, presso la corte di Piazza IV Novembre, si svolgerà la tavola rotonda “Tracce di Umanità”, che darà spazio alle testimonianze di Salvatore Inguì — autore, attivista e assistente sociale per minori a Palermo — e di Mattia Marzorati, fotografo e attivista di Operazione Colomba. Durante tutta la giornata, la Chiesa di San Carlo ospiterà una proiezione fotografica delle esperienze di Marzorati in Colombia.

Sempre alle 15:00, i più piccoli potranno partecipare all’evento Fiabe dal mondo: “Lupo dobbiamo parlare”, lettura in lingua originale a cura dei volontari della biblioteca comunale.

Alle 16:30, in Piazza della Chiesa, si concluderà la festa con un Cerchio di Danza di Comunità, occasione speciale per la presentazione del progetto della neonata CERS – Solidarietà per rinnovare le Energie della Comunità.

Il ricavato della giornata sarà devoluto al progetto Finestre sul Mondo di Salvatore Inguì, per l’acquisto di libri sull’educazione interculturale destinati alla biblioteca.

In caso di maltempo, tutti gli eventi saranno garantiti e il mercato si terrà in forma ridotta ma al coperto.

Per ulteriori informazioni:

associazione@ilboscoverde.org

Facebook: Mercato del Giusto iNperfetto