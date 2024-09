Piede d’Oro, tappa nel Parco del Ticino con la Purple Run

Per la prima volta – siamo alla 4a edizione complessiva – la Purple Run di Besnate si disputa all’interno del circuito podistico del Piede d’Oro. Uno sbocco naturale per la corsa in programma domenica 22 settembre e che è organizzata dal Team Attiva Salute, società che da diversi anni è molto presente con i propri atleti nelle classifiche PDO.

La corsa si disputa sulla distanza dei 12 chilometri, quindi un po’ superiore alla media per questo tipo di manifestazioni, con partenza e arrivo nei pressi del palazzetto dello sport di Besnate, in via Vittorio Veneto; il ritrovo pre-gara sarà aperto dalle 7,30 con la possibilità di iscrizione per i singoli atleti.

Lo start sarà dato come di consueto alle ore 9 in punto (anche per il percorso ridotto di 5 chilometri) anticipato alle 8,45 dal minigiro per bambini di circa 800 metri. Il percorso è particolarmente interessante dal punto di vista del paesaggio, perché si snoda sulle strade e sui sentieri che attraversano le aree boschive del Parco del Ticino.

La Purple Run segue di una settimana la Camminata Alpina di Cardana e precede – nelle due domeniche successive – le gare di Cantello e Rodero le quali saranno rispettivamente la terz’ultima e la penultima gara stagionale per il Piede d’Oro. Il gran finale sarà con il Cross Country dei 7 Campanili di Cavaria con Premezzo del 20 ottobre.