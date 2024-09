A Varese l’incontro “Guerra? Parliamone”

“Formazione delle idee”, l’attivo gruppo che da anni offre momenti di incontro e scontro su temi attuali, riguardanti il vivere e il capire il mondo, organizza sabato 21 settembre il primo incontro autunnale.

Si parlerà della “Guerra”: cause, modalità, conseguenze e soluzione del problema più enigmatico dell’umanità, che non si è mai staccata dalla natura animale, dove la guerra è una realtà normale e scontata. Verranno esaminate a riguardo alcune posizioni storiche e politiche, che i massimi esponenti del pensiero critico hanno proposto; non tutte, peraltro, contrarie a questo nefasto flagello, che pare assillarci senza sosta e soluzione.

Come di consueto, l’incontro avrà luogo a Varese alla sala Kolbe, di viale Aguggiari 140, sabato 21 settembre alle ore 10 (parcheggi disponibili). Il conduttore sarà Guido Martinoli.

Ingresso libero e tutti sono invitati.