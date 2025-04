Open day al Centro Your Self, un’occasione per crescere insieme

Sabato 12 aprile dalle 9.30 alle 16, al Centro Your Self di Varese è in programma una giornata dedicata al benessere psicologico.

Durante la giornata saranno proposte tre iniziative:

Un ciclo di 4 workshop tenuti da alcuni professionisti del Centro , i quali temi saranno strettamente legati alla salute psicofisica e a temi di attualità.

, un’opportunità per i giovani che sono ancora titubanti o timorosi nel chiedere aiuto. I genitori potranno prenotare un colloquio gratuito o ricevere un consulto sulla genitorialità e comprendere meglio i bisogni dei propri figli e ricevere informazioni sui servizi DSA E BES offerti dalla struttura.

Sportello di divulgazione sport-mente: i nostri psicologi dello sport illustreranno a società sportive o singoli atleti il funzionamento e il potenziale dell’allenamento mentale.

Il Centro Your Self è un poliambulatorio specializzato in psicologia e centro di formazione per ragazzi, da sempre molto attento alla salute della famiglia, in tutte le sue complessità.

Il centro offre servizi sanitari incentrati sul benessere della persona: psicologia per adulti, adolescenti, bambini, terapie di coppia, servizi di neuropsicologia, Diagnosi DSA, ADHD ANCHE PER L’ADULTO, TRATTAMENTI PER IL DECADIMENTO COGNITIVO, visite psichiatriche, neurologiche, fisiatriche, geriatriche, logopedia, dietistica e nutrizione.

L’Open Day sarà aperto a tutti coloro che desiderano approfondire tematiche legate al benessere psicologico e a percorsi di crescita personale. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’opportunità unica per conoscere esperti del settore e confrontarsi su temi di grande rilevanza, oltre che a conoscere i servizi del più centro.

Programma della giornata

Interventi in Aula Magna

Ore 9:30 Workshop sull’Autostima, con la dott.ssa Infante – psicologa e psicoterapeuta – Responsabile della struttura

Ore 10:30 Disturbi del sonno, con la dott.ssa Mingolla – psicologa

Ore 11:30 Coppie e percorsi di PMA, con il dott. Caterino – psicologo

Ore 12:30 Aperitivo

Ore 14:30 Il ruolo del Caregiver per la cura del paziente anziano, con la dott.ssa Terreni – psicologa e neuropsicologa

Attività nelle aule tematiche

Sportello per adolescenti (9:30-16:00) – previo consenso dei genitori

Sportello psicologia dello sport (9:30-16:00)

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Centro Your Self scrivendo all’indirizzo progetti@centroyourself.com o chiamando al numero +39 327 725 4929

E’ possibile conoscere la vasta offerta di servizi del Poliambulatorio visitando il sito www.centroyourselflife.it