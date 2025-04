Scopri la nuova Citroën C3 Aircross e vivi un pomeriggio di festa a Varese

Domenica 13 aprile, dalle 15.00 alle 18.30, la Concessionaria Castiglioni ti aspetta a Varese nella sede Citroën di viale Belforte 244 per scoprire la nuova Citroën C3 Aircross, un’auto tutta da scoprire, una giornata pensata per tutta la famiglia, sorprese e divertimento per grandi e piccini.

L’evento è aperto a tutti ed è l’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio insieme, tra animazione, ospiti speciali e una gustosa merenda. I più piccini potranno divertirsi con il balloon artist, mentre i tifosi di hockey avranno la possibilità di incontrare una delegazione dei Mastini di Varese, presenti alle ore 16.00.

Protagonista e regina indiscussa della giornata, la nuova Citroën C3 Aircross, il SUV compatto e versatile che unisce design innovativo, comfort e praticità. Durante l’evento, i consulenti della Concessionaria Castiglioni saranno a disposizione per presentare la vettura e rispondere a ogni curiosità.

Fino al 30 aprile non perdete una promozione imperdibile dedicata a clienti privati: il nuovo SUV Citroën C3 Aircross YOU Turbo 100 MT6 è disponibile a partire da 18.900€; maggiori dettagli in concessionaria.

Concessionaria Castiglioni è un punto di riferimento storico nel varesotto per la vendita e l’assistenza auto. Nata con il brand Peugeot, dal 2019 è diventata una realtà multibrand con l’ingresso di Citroën, DS Automobiles e, dal 2022, anche Ligier, Microcar e Xev.

Nelle sedi di Viale Aguggiari e Viale Belforte trovi un’ampia scelta di auto nuove e usate, test drive su prenotazione e consulenti dedicati.

L’officina interna offre servizi specializzati di manutenzione, ricambi originali e revisioni ministeriali.