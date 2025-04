Adolescenza e comunicazione: un incontro per genitori, educatori e cittadini

Come comunicare con tuo figlio adolescente: è questo il tema dell’incontro promosso dalla lista civica “Per Una Comunità Rinnovata”, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Verde del Comune di Gorla Minore (ingresso da via San Martino). Una serata aperta a tutti, pensata per offrire spunti, strumenti e riflessioni utili a genitori, educatori, insegnanti, nonni e a chiunque sia interessato al delicato tema dell’adolescenza.

Relatrice dell’incontro sarà la pedagogista Silvia Gatti, che guiderà i presenti in un dialogo condiviso sulle sfide educative dell’età adolescenziale. Un momento per comprendere meglio le dinamiche emotive e relazionali che i ragazzi vivono in questa fase complessa e di cambiamento, ma anche per riflettere sul ruolo degli adulti nel costruire relazioni basate su ascolto, empatia e consapevolezza.

«L’adolescenza è un’età particolare per i nostri figli – scrive la lista civica –. Turbinii emotivi, ansie e cambiamenti avvengono nei nostri ragazzi e influenzano anche il loro rapporto con noi adulti. Avere gli strumenti per affrontare tutto questo è quindi importante».

L’obiettivo della serata è offrire un’occasione di confronto e crescita collettiva, dove trovare risposte ma anche nuove domande, in un clima di comunità e partecipazione. L’ingresso è libero.