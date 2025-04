Litio e terre rare: a Malnate una conferenza per comprendere i materiali strategici del futuro

Venerdì 11 aprile alle ore 20.45, presso la sala consiliare del Comune di Malnate, si terrà una conferenza dal titolo “Litio e terre rare, protagonisti del XXI secolo”, a cura del professor Massimiliano Naressi. L’iniziativa è promossa dall’Accademia dei Curiosi con il patrocinio del Comune di Malnate.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il ruolo sempre più centrale di elementi chimici come litio e terre rare, diventati in pochi decenni risorse chiave per lo sviluppo tecnologico globale. Una volta considerati di nicchia, questi materiali sono oggi al centro di una corsa internazionale per il loro controllo e la loro estrazione, in quanto fondamentali per la produzione di batterie, dispositivi elettronici, veicoli elettrici e tecnologie rinnovabili.

Al termine della conferenza è prevista l’assemblea dei soci dell’Accademia dei Curiosi.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.