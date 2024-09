Che fare con i bambini nel weekend del 20, 21 e 22 settembre tra Varese e provincia

L’avvicendamento tra estate e autunno ispira diverse iniziative per bambini e famiglie in questo weekend di settembre, tra feste di piazza, attività nei parchi e laboratori. C’è anche un originale Evento in omaggio al Signore degli anelli e particolare attenzione all’ambiente tra le attività legate alla Settimana della Mobilità sostenibile e le escursioni di Puliamo il mondo con Legambiente.

EVENTI

TRADATE – Speciale domenica di porte aperte al Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario di Tradate che ospitano l’evento Terre di mezzo, con tanti giochi, storie e laboratori gratuiti in natura dedicati al romanzo capolavoro di Tolkien per celebrare i 70 dalla sua pubblicazione. In più esplozioni e viggi spaziali per piccoli asdtronauti – Qui tutto il programma

VARESE – A San Fermo c’è festa per un mese con il “SanFestival”. Sabato mattina in oratorio c’è il laboratorio creativo “Nel giardino segreto” a cura di Age e Serra Creativa, con merenda per tutti i bambini. Contemporaneamente al campo di via Settetermini c’è l’Open day di footbal americano dei Gorillas – Scopri di più

CASTELLO CABIAGLIO – Tante iniziative dedicate ai più piccoli, tra gioco, disegno creativo e spettacoli di bolle di sapone e musica nel programma del Mercato del Giusto Inperfetto e Into the Whites Fest tornano, per i vicoli del borgo domenica 22 settembre – Il programma

MONVALLE – La biblioteca di Monvalle domenica pomeriggio festeggia l’arrivo della nuova stagione con “Colori (e suoni) d’autunno”, una manifestazione ricca di attività agratuite per bambini: musicoterapia 0-3 anni, letture, laboratori tematici, cerchio guidato di percussioni e spettacolo di magia – Come partecipare

VARESE – Domenica 22 settembre il rione di Biumo Inferiore è in festa per salutare l’autunno con una giornata di eventi sportivi, laboratori creativi, lego da costruire, mercatini e buon cibo – L’evento

VEDANO OLONA – Le ultime giornate del Palio dei rioni di Vedano Olona offrono ai bambini una caccia al tesoro sabato, giochi e gonfiabili tra sfilate, buon cibo e portoni fioriti domenica – I dettagli

BESOZZO – Una notte di eventi sabato per Besozziamo 2.0 tra bancarelle, negozi aperti, comici e fuochi d’artificio – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – De giorni di Festa sabato 21 e domenica 22 settembre all’oratorio San Luigi con cucina, musica e giochi per tutti – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – domenica a Somma Lombardo si inaugura il Parco della Legalità e l’ultimo murale di Refreshink – L’articolo

SARONNO – Sabato 21 settembre in occasione della Settimana della Mobilità Sostenibile c’è la terza edizione di Park(ing) Day in via Monsignor Castelli con giochi, sport, musica e iniziative green – L’evento

RESCALDINA – Giochi, balli, il truccabimbi, la piccola armeria medievale, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e l’albero della cuccagna domenica 22 settembre alla Festa dell’Uva con Villaggio medievale in occasione del Palio di Rescaldina – Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

CASSANO MAGNAGO – Domenica 22 settembre alle 14.30 il Parco della Magana ospita una Caccia ai sassi dipinti per bambini nata per ricordare nonna Luciana, ragazza madre e raccogliere fondi a sostegno di associazione SiCura – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Giochi di una volta da costruire riciclando e da sperimentare sabato 21 settembre nel Parco del Museo del Tessile con Ricicla, crea e gioca in occasione della Settimana della mobilità sostenibile e poiOpere 3D da realizzare domenica a Palazzo Marliani Cicogna per una nuova Giocomerenda – Qui i dettagli

SARONNO – Voglia di mare al Museo Gianetti di Saronno con il laboratorio “L’Isola del tesoro”. Mari di argilla per i bambini che sabato 21 settembre avranno l’opportunità di costruire una barchetta – svuotatasche – Come partecipare

ORINO – Sabato pomeriggio, dopo la passeggiata a raccogliere rifiuti, Puliamo il mondo prosegue con il laboratorio artistico gratuito “ScArt”, in cui verrà creata arte a partire da oggetti di scarto in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Manfredini – L’iniziativa

ESCURSIONI

PULIAMO IL MONDO – La manifestazione promossa da Legambiente parte il 20 settembre e nel weekend propone passeggiate per ripulire strade, piazze, argini di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati a Laveno Mombello, Lavena Ponte tresa, San Fermo (quartiere di Varese), Orino, Olgiate Olona e Cazzago Brabbia – Qui tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Domenica 22 c’è da Torba a Castiglione, passeggiata in Valle Olona, tra Soldati, monache, contadini e nel pomeriggio “Storie intorno a noi” per famiglie e bambini, anche nella Lingua dei segni – Tutte le informazioni

VARESE – In occasione del SanFestival il quartiere di San Fermo domenica mattina promuove una camminata non competitiva per il Memorial Zanella – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Ripartono gli incontri dei Papà al tappeto tornano sabato 21 settembre alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio, di nuovo riservata ai soli papà e ai loro figli per giocare insieme Partecipazione libera e gratuita – I dettagli

VARESE – Si intitola “TE nel deserto” la performance teatrale in programma sabato nel giardino di Villa Mirabello per sostenere i progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre di Ramallah, a Gaza – Leggi qui

PER TUTTI – Puliamo il mondo giunge alla 32esima edizione con iniziative in tutta Italia per ripulire strade, argini di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati. Varese rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo con una rassegna di arte, musica e teatro e poi incontri, mostre e concerti – Cosa fare nel weekend