La serata di Rock the jungle carica i Gorillas: pronti a tornare in campo

Il weekend del 14 settembre ha visto il quartiere di San Fermo a Varese animarsi grazie a Rock The Jungle, un evento che ha unito musica, sport e comunità nell’ambito del SanFestival 2024, la manifestazione che sta coinvolgendo per l’intero mese di Settembre tutte le realtà del quartiere.

Nonostante il vento freddo che ha soffiato durante la serata, gli organizzatri sono soddisfatti della serata che ha animato il campo da football con musica rock e punk.

La serata è iniziata con la consegna del Premio Penasca XVIII edizione consegnato da Patrizia Bonacina dell’Associazione “Amici di San Fermo” a Laura Policante e Angelo Barausse (a sx nella foto in basso), storici titolari del supermercato di San Fermo, per il loro prezioso contributo alla vita sociale e culturale del rione.

Un riconoscimento sentito che ha celebrato la dedizione di due figure centrali per la comunità.

A seguire l’evento ha visto salire sul palco alcune delle migliori band punk rock italiane, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Il Dj Set a cura di “Music and MOR” ha scaldato il pubblico per gli Error 404 che hanno aperto le danze con un’esibizione carica di adrenalina, seguiti da La Sindrome di Peter Punk, direttamente dal Veneto che hanno scatenato il pubblico con il loro sound energico. Gli headliner Tommi E.G.O. hanno chiuso la serata in grande stile, confermandosi come uno dei nomi di punta della scena punk rock nazionale.

Nonostante il clima rigido, il pubblico ha partecipato con entusiasmo, anche grazie all’offerta gastronomica gestita dal Tumiturbi e dai Grillas, che hanno deliziato i presenti con specialità come porchetta, salamelle, patatine e pesce fritto.

Dopo il successo del festival, per i Gorillas Varese è già tempo di tornare in campo. Martedì 17 settembre, la squadra affronterà il primo allenamento dell’anno sotto la guida di coach Will Gaines, il tecnico californiano che lo scorso anno ha rivoluzionato la preparazione fisica della squadra, lo stile di gioco e l’attitudine. Il suo approccio innovativo ha permesso ai giocatori di migliorare significativamente le loro prestazioni, e quest’anno è pronto a spingere sia i Junior (dai 10 ai 16 anni) sia i Senior verso nuovi traguardi.

Per i più giovani, gli allenamenti condotti in doppia lingua rappresentano anche un’opportunità di apprendimento dell’inglese, rendendo questa esperienza unica nel panorama sportivo locale e la possibilità unica per la loro categoria di avere la guida di un tecnico a stelle e strisce.

Il prossimo sabato 21 settembre, il campo dei Gorillas sarà nuovamente protagonista, questa volta per una giornata dedicata allo sport nell’ambito del SanFestival che vedrà tante realta sportive e giovanili del quartiere ospiti del Jungle Field.

La mattina sarà dedicata a un Open Day per junior e senior, mentre nel pomeriggio si terrà il Memorial Nicolò De Peverelli, un’amichevole tra i piccoli atleti dei Gorillas e i Rams Milano, ormai diventata un classico nel mondo del football americano locale.

Come sempre, i Grillas offriranno la loro impeccabile ospitalità presso il punto di ristoro, garantendo una giornata all’insegna del divertimento, del buon cibo e della passione per lo sport.

Il SanFestival continua a rafforzare il legame tra comunità e territorio, confermandosi come un appuntamento prezioso per San Fermo e Varese.