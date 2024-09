Bambini e sport, creatività e ambiente il 21 e 22 settembre a San Fermo

Prosegue con un fine settimana di attività creative per bambini, ma anche sport e attenzione all’ambiente il SanFest, il festival del rione di San Fermo che lo scorso weekend ha celebrato con i Gorillas Rock the jungle.

I prossimi appuntamenti dedicati alle famiglie sono per sabato 21 settembre con un laboratorio gratuito per bambini e domenica 22 settembre con Puliamo il mondo per le strade del quartiere e il Memorial Zanella.

Di seguito il programma.

sabato 21 settembre ore 10

NEL GIARDINO SEGRETO

presso l’Oratorio di San Fermo in via Rovereto 46, Varese

L’associazione genitori di San Fermo “Insieme per la Scuola” propone per la giornata di sabato 21 settembre al mattino un laboratorio artistico espressivo per bambini e ragazzi.

Con materiale naturale ed artistico più o meno convenzionale, ciascuno creerà e curerà quel luogo dentro noi in cui è sempre possibile fiorire.

A condurre l’attività sarà Elena Gasparetti, fondatrice di Serra Creativa- Arteterapia.

Durante la mattinata verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni scrivere ad age.sanfermo@gmail.com oppure 338 1800445 (Tita).

Domenica 22 settembre, ore 9-12

PULIAMO IL MONDO

partenza da Piazza Attilio Spozio, Varese

L’associazione genitori di San Fermo Insieme per la Scuola con la collaborazione di Legambiente Varese, aderisce a Puliamo il Mondo 2024.

Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno si menttono al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

Anche San Fermo si attiva per Puliamo il mondo domenica con ritrovo in piazza Attilio Spozio dalle 9 per cominciare l’opera di pulizia del quartiere. Tutti i partecipanti saranno protetti con guanti e riconoscibili con cappellino e pettorina.

Tutti sono invitati a partecipare: bambini, genitori, volontari, residenti di San Fermo e non. “San Fermo senza rifiuti, è più bella. Unisciti a noi!”, invitano i promotori.

Legambiente fornirà il Kit utile per la pulizia che rende riconoscibili e identificabili i volontari. Ogni kit è comprensivo della copertura assicurativa per i partecipanti.

Per maggiori informazioni scrivere ad age.sanfermo@gmail.com oppure 338 1800445 (Tita).

Puliamo il mondo a San Fermo alle ore 10 farà tappa in Oratorio per la partenza di percorsi più brevi del Memorial Zanella, pure in programma nella mattinata di domenica 22 settembre.

domenica 22 settembre – dalle ore 8.30

MEMORIAL ZANELLA – VIII EDIZIONE

ritrovo all’Oratorio di San Fermo in via Rovereto 46, Varese

La camminata non competitiva nata per ricordare Roberto Zanella, vigile del fuoco, papà e sanfermino, giunge quest’anno alla sua ottava edizione.

Oltre al percorso principale di 15 km (con partenza alle ore 9) sono previsti altri due percorsi, rispettivamente di 7 e 4 km, adatti a tutte le abilità ed esigenze.

Al termine della anifestazione in Oratorio stand gastronomico con patatine e salamenlle a cura dell’associazione Dovedueotre, promotrice dell’evento con la collaborazione di Runner Varese, Atlas San Fermo e Amici della Cascina.

È per tutti consigliata la pre-iscrizione online sul sito dell’associane a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni scrivere whatsapp a 379 1073909 oppure associazione.dovedueotre@gmail.com.