Incidente nella notte in piazza Motta a Varese: all’ospedale un uomo su monopattino elettrico

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì nel pieno centro di Varese. Il fatto avvenuto poco prima delle due in piazza Motta, e ha coinvolto un uomo di 34 anni che si trovava a bordo di un monopattino.

Non sono note le dinamiche, anche perchè non sono stati conivolti altri oltre al guidatore del mezzo di micromobilità. Al momento infatti non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta, né se vi siano stati altri mezzi implicati nello scontro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese attivata inizialmente con il codice rosso – quello di massima gravità – ma poi convertita, fortunatamente, in codice giallo, indice di una situazione potenzialmente seria ma non critica.

L’uomo è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo. Allertata anche la Questura di Varese, che si occuperà di ricostruire la dinamica dell’incidente.