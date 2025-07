Daniele Marantelli ricorda Roberto Maroni e Laura Prati

“Io, Bobo e Laura“: non uno scritto semplicemente Amarcord, ma il ricordo di una profonda umanità a prescindere dalle fedi politiche o calcistiche o che dir si voglia. Due persone che non ci sono più: Roberto Maroni, e Laura Prati raccontate da Daniele Marantelli, ex parlamentare del Partito democratico con ruoli di primi piano specialmente in qualità di “pontiere“ proprio con la Lega.



«È importante ricordare. Non si deve vivere di ricordi, ma chi non ricorda non vive», scrive Marantelli. «E allora ho pensato di dare anch’io un piccolo contributo nel richiamare frammenti inediti finora custoditi gelosamente nel mio cuore. Perché proprio adesso? Perché lo scorso 2 luglio ho ricordato alla mia edicolante che erano trascorsi 12 anni dall’attentato a Laura Prati. Mi ha risposto: chi è Laura Prati? Ci ho riflettuto». Un post dal valore intimistico, e umano. «Sono stato destinatario anche delle confidenze sulla loro vita privata. Riguardanti, per esempio, i loro ragazzi. Entrambi, legatissimi ai figli, quando mi raccontavano comprensibili preoccupazioni, mi trasmettevano una dolcezza rara che mi regalava momenti di gioia purissima nel constatare la fiducia che riponevano nella mia, supposta, saggezza.».

Qui il testo completo dell’intervento

A tal proposito ricordiamo che martedì 22 luglio, a partire dalle 21:00, si terrà il ricorso di Laura Prati come ogni anno sulle scalinate del Comune di Cardano.

«Anche quest’anno l’intento è quello di rievocare quanto accadde spontaneamente la sera del 22 luglio del 2013 quando, arrivata la notizia che Laura non ce l’aveva fatta, la piazza di Cardano si popolò di persone che avevano voluto riversarsi davanti al municipio per dirle idealmente addio.

Staremo insieme per qualche ora, intrattenendoci sulle note di un duo musicale. Dopodiché chi lo vorrà potrà intervenire portando il suo personale ricordo di Laura o leggendo una poesia o uno scritto per lei. Chiunque voglia e possa esserci anche solo per qualche minuto è il benvenuto», spiegano dall’associazione Laura Prati.