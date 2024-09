Al via la 32esima edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente. Dal 20 al 22 settembre migliaia iniziative in tutta Italia per ripulire strade, piazze, argini di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati, ma anche per dire no a pregiudizi e guerre e lanciare un messaggio di pace e speranza.

Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”: torna in tutta Italia, dal 20 al 22 settembre, la 32esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge. Migliaia gli eventi in programma dal nord al Sud del Paese e che anche quest’anno avranno come protagonisti cittadini-e di tutte le età, studenti, amministrazioni e aziende, impegnati per fare un gesto concreto per l’ambiente.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, che Legambiente organizza dal 1993. Oltre alle tradizionali attività di pulizia, anche quest’anno i volontari di Legambiente organizzeranno anche dei monitoraggi nei parchi urbani per stimare quantità e tipologia dei rifiuti raccolti all’interno di aree verdi grazie al prezioso coinvolgimento del volontariato attivo di aziende e scuole. In primo piano anche il tema dell’inquinamento del marine litter, sottolineando come l’emergenza dei rifiuti in mare dipenda dalle nostre abitudini e da modelli di produzione e consumo sulla terraferma.

Molti gli eventi in Lombardia, anche in provincia di Varese:

Venerdì 20 settembre Laveno Mombello, località Gaggetto e lungolago, dalle ore 9,30 alle 12,00 pulizia dei dintorni

Domenica 22 settembre, Lavena Ponte Tresa, ore 8,30 ritrovo area feste di Lavena, pulizia con i sub e volontari a terra del golfo al confine con le acque Svizzere

Domenica 22 settembre Cazzago Brabbia, lago di Piazza, ritrovo ore 10, per pulizia intorno al lago

Domenica 29 settembre Cassano Magnago, viale delle Rimembranze (incrocio con via Mantova) ore 8,30 ritrovo. Pulizia delle vie attorno al bosco di città

Venerdì 4 ottobre a Malnate PIM con le classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado. Si puliranno le aree verdi pubbliche nei dintorni della scuola e frequentate dagli alunni. In collaborazione con Amministrazione Comunale e GEV del PLIS Valle del Lanza