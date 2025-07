Piede incastrato nei raggi della bici, 13enne soccorso dai vigili del fuoco a Cassano Magnago

Alle ore 16:00 di mercoledì 9 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano Magnago, in via Galvani, per soccorrere un ragazzo di 13 anni rimasto incastrato con un piede nei raggi della propria bicicletta.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto e in collaborazione con il personale sanitario, hanno utilizzato un tronca bulloni per liberare il piede del giovane, bloccato nella ruota del mezzo. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde.

L’intervento si è concluso in sicurezza e senza ulteriori conseguenze, grazie alla prontezza dei soccorsi e alla collaborazione tra i diversi operatori presenti.