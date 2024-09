Al Monastero di Torba le visite sono anche nella Lingua dei Segni

Dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti al Monastero di Torba, bene del Fai -Fondo Ambiente Italiano. Tanti gli eventi dedicati alle famiglie con l’intento di scoprire Torba e i suoi dintorni, con occhi curiosi e a passo lento, a misura di bambino e famiglia.

Inoltre, novità: domenica 22 settembre sarà il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno questo autunno in cui sarà presente una guida parlante LIS – Lingua dei Segni Italiana, grazie al contributo di Regione Lombardia. Una visita fruibile dunque anche dal pubblico non udente, nell’ottica di una programmazione sempre più accessibile.

Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

22 settembre 2024 : Da Torba a Castiglione, passeggiata in Valle Olona Soldati, monache, contadini: le mura di Torba custodiscono una storia lunga secoli. Scopriamola insieme e poi passeggiamo in Valle Olona: cammineremo lungo i binari di un’antica ferrovia, incontreremo per un tratto il fiume, giungeremo infine a Castiglione, un piccolo borgo dalle grandi meraviglie. Un percorso di facile percorrenza, per tutta la famiglia. Attività a cura di Archeologistics. Durante l’attività sarà presente un interprete LIS – Lingua dei Segni Italiana. Il progetto è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia

INFO UTILI: Punto di ritrovo: Monastero di Torba. Distanza a piedi Torba – Castiglione: 3,5 km. Durata: 2h30. Rientro in autonomia.

Qui di seguito il calendario completo degli appuntamenti in cui sarà presente la guida parlante LIS:

Appuntamenti per famiglie

22 settembre Storie intorno a noi ore 14.30

31 ottobre Aspettando la notte di Halloween ore 14.30 e 16.00.

Appuntamenti per pubblico generico

31 ottobre Visita serale tra storia e leggenda ore 17.30, 19.00 e 20.30

24 novembre Visita con degustazione ore 10.30 e 14.30

8 dicembre Visita guidata e degustazione di panettone artigianale ore 10.30 e 14.30.

Per informazioni e dettagli il sito del Monastero di Torba