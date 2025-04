A Lavena Ponte Tresa un Recital Organistico

L’Associazione Organistica Varesina organizza nella serata di sabato 3 maggio alle ore 21.00 un Recital Organistico al prestigioso organo Mascioni della chiesa del Santissimo Crocifisso di Lavena Ponte Tresa.

Protagonista della serata sarà l’organista Marco de Vita che proporrà un programma di ampio respiro: accanto a brani virtuosistici del sinfonismo francese, verrà proposto un capolavoro dell’arte contrappuntistica barocca: la Passacaglia in do minore di Johann Sebastian Bach.

Sarà l’occasione per ascoltare nella sua pienezza fonica l’organo Mascioni di recente costruzione, strumento eccezionale che si ispira ai grandi strumenti sinfonici della tradizione nordeuropea del XIX e XX secolo.

Programma:

FELIX ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)

Introduzione e Allegro – dalla Prima Sonata per organo, Op.42

JOHANNES MATTHIAS MICHEL (1962)

Bossa Nova – da “3 Jazz–Präludien”

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Passacaglia, BWV 582

CHARLES MARIE WIDOR (1844-1937)

Andante – dalla Nona Sinfonia, Op 70

LOUIS VIERNE (1870-1937)

Final – dalla Terza Sinfonia, Op. 28

MARCO DE VITA, organista.

Si avvicina alla musica grazie alla Prof.ssa Alessandra Pasetti che lo spinge ad intraprendere lo studio del pianoforte durante il periodo liceale.

Dal 2016 studia presso il “Liceo civico Musicale R. Malipiero” di Varese, nella classe di pianoforte del M° Elena Costa e nella classe di organo del M° Emanuele Vianelli.

Nel 2020 viene ammesso al triennio di organo, nella classe di M° Giovanni Mazza, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e prosegue poi i suoi studi con il M° Ivana Valotti, laureandosi con il massimo dei voti, nel 2023. Nello stesso anno accede al biennio accademico presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano, nella classe del M° Davide Paleari.

Ha seguito corsi di perfezionamento con G. Parodi, approfondendo, in particolare, il repertorio ceciliano comasco con E. Vianelli e R. Mucci.

Nel 2022, è stato invitato ad esibirsi presso l’Istituto Musicale Rusconi, a Rho, in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa del M° Luigi Toja.

Nello stesso anno, in qualità di ideatore e direttore artistico, organizza la prima rassegna organistica della città di Varese, presso la chiesa di San Vittore Martire, in Casbeno.

Dal 2023 é vicepresidente della “Associazione organistica varesina”, della quale è co-fondatore insieme al M° Davide Paleari.

Organista presso la chiesa di San Vittore Martire, in Casbeno, presso la chiesa di S. Antonio da Padova alla Brunella di Varese e presso la chiesa San Giovanni Battista ad Avigno, svolge anche attività musicale come accompagnatore del Coro dell’Ordine degli Avvocati di Varese “Le Giuste Note” e della Corale “Soli Deo Gloria” di Casbeno.

È docente di pianoforte e formazione musicale di base presso il Civico Istituto Musicale “M. A. Bianchi” di Induno Olona e per i corsi civici di musica di Ponte Tresa.