“Into the Sun”con Elmec Solar +: un’immersione nel futuro del fotovoltaico residenziale

Un’occasione per scoprire da vicino il mondo del fotovoltaico residenziale e toccare con mano le tecnologie più innovative del settore: è questo l’obiettivo di “In To The Sun”, l’evento promosso da Elmec Solar, azienda del Gruppo Elmec specializzata in soluzioni per l’energia solare.

L’appuntamento è per sabato 17 maggio, presso il Campus Tecnologico Elmec di Brunello. Una mattinata pensata per informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza e le potenzialità dell’energia solare, con un programma gratuito che combina formazione teorica e esperienza sul campo.

A partire dalle 9:30, i partecipanti saranno accolti con un welcome coffee, seguito da una sessione formativa a cura degli esperti di Elmec Solar. Un’occasione per approfondire le basi del fotovoltaico domestico, conoscere le soluzioni più avanzate disponibili sul mercato e ottenere consigli pratici su come orientarsi nella scelta di un impianto.

Alle 11:00 inizierà lo study tour guidato tra le installazioni reali presenti all’interno del campus aziendale: il “Laboratorio a cielo aperto” sul tetto della sede legale, dove sono installate diverse tecnologie a confronto; il Wall Fotovoltaico, esempio di integrazione tra design e sostenibilità; e i pannelli solari che alimentano gli edifici del campus. Il percorso si concluderà con una visita al Museo del Fotovoltaico, uno spazio che racconta l’evoluzione di questa tecnologia dal passato al futuro.

L’evento si chiuderà alle 12:00 con un aperitivo, offrendo un’ulteriore occasione di confronto con tecnici e professionisti del settore.

La partecipazione all’attività è gratuita ma i posti sono limitati.

È quindi necessaria l’iscrizione compilando il modulo a QUESTO LINK