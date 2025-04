L’affascinante mondo dei rapaci si racconta a Boarezzo

Il borgo montano di Boarezzo si prepara a vivere un’esperienza unica di immersione nella natura con l’evento “Boarezzo in Trippata”, organizzato dall’Associazione Amici di Boarezzo, che si terrà sabato 3 maggio e domenica 4 maggio 2025 nella suggestiva cornice di Piazza Salvadori.

Un’occasione imperdibile per entrare in contatto con il mondo affascinante dei rapaci diurni e notturni, grazie a un programma ricco di attività gratuite: divulgazione scientifica, escursioni, laboratori per bambini e incontri con esperti di fama internazionale.

Sabato 3 maggio – Una giornata tra scienza, emozione e avventura

Dalle 10 alle 18 : esposizione di rapaci con la possibilità di osservare da vicino straordinari esemplari come gufo reale, barbagianni, aquila reale, allocco e molti altri. L’evento sarà accompagnato dalle spiegazioni scientifiche di Maura Luoni dell’associazione Terra Incantata, esperta in divulgazione naturalistica.

Alle 14 : passeggiata nel bosco con i rapaci e laboratorio naturalistico dedicato ai più giovani, per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della fauna selvatica in modo coinvolgente ed educativo.

Alle 20.30 : presentazione del libro “Vietato Gufare” di Marco Mastrorilli e Stefania Montanino, con proiezioni spettacolari di video naturalistici. Marco Mastrorilli, ornitologo di fama internazionale (premiato negli USA nel 2015 come miglior esperto mondiale di gufi), autore di 28 libri e guida ambientale AIGAE, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra misteri, miti e scienza dedicato ai rapaci notturni.

Alle 21.30: uscita notturna nel bosco alla scoperta dei rapaci notturni in libertà, guidata da Marco Mastrorilli.

(Info su www.mastrorilli.it)

In caso di maltempo, l’evento di sabato sarà annullato.

Domenica 4 maggio – Natura e sapori

Dalle ore 12: apertura dello stand gastronomico con prodotti locali per gustare i sapori del territorio.

(L’evento domenicale si terrà anche in caso di maltempo.)

Info: info@terraincantata.it oppure via cell. 333 5671908