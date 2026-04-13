«Il caffè delle donne che fa crescere foreste»: a Luino incontro sulla crisi climatica

Giovedì 16 aprile in biblioteca un incontro con testimonianze dirette dal Nicaragua sulle sfide del cambiamento climatico. Protagoniste della serata donne produttrici di caffè e operatori del commercio equo impegnati in progetti sostenibili

Dal Nicaragua a Luino per raccontare come il caffè possa diventare strumento di cambiamento, sostenibilità e riscatto. Giovedì 16 aprile alle 21 la Biblioteca civica di Luino ospiterà l’incontro “Il caffè delle donne che fa crescere foreste”, un appuntamento aperto alla cittadinanza dedicato al tema della crisi climatica e alle risposte che arrivano dalle comunità rurali del Centro America.

L’iniziativa è promossa da GIM Progetti ODV ed ekoné – Bottega del Mondo, in collaborazione con la Chiesa Evangelica Metodista di Luino e con il patrocinio del Comune.

Le storie dal Nicaragua

Protagoniste della serata saranno Gloria Talavera, produttrice di caffè, e Junieth Maribel Leiva, impegnata nei progetti per i giovani, che porteranno testimonianze dirette dal nord del Nicaragua, una delle aree più colpite dagli effetti del cambiamento climatico.

Con loro interverrà anche Beatrice De Blasi, portavoce di Fondazione Altromercato, per offrire un quadro più ampio delle filiere del commercio equo e delle sfide legate alla sostenibilità.

Caffè, ambiente e comunità

Al centro dell’incontro ci sarà il ruolo delle donne e delle comunità locali nella costruzione di modelli agricoli più resilienti. Il caffè diventa così non solo una fonte di reddito, ma anche uno strumento per tutelare il territorio e rafforzare il tessuto sociale.

Tra i temi affrontati ci saranno le pratiche di agroforestazione, l’introduzione di varietà più resistenti ai cambiamenti climatici e le opportunità legate a nuovi strumenti come i crediti di carbonio.

Un progetto internazionale

L’incontro si inserisce nel progetto “Eroi del clima – Nicaragua”, che coinvolge oltre 400 famiglie in percorsi di adattamento e mitigazione, accompagnandole verso modelli produttivi più sostenibili.

Quello di Luino è uno dei tredici appuntamenti previsti in tutta Italia, con l’obiettivo di aprire un confronto pubblico su temi sempre più attuali come il rapporto tra agricoltura e crisi climatica e il valore delle filiere etiche.