“Oltre il buio”: a Gallarate un incontro per capire e prevenire il disagio giovanile

Distinguere una normale crisi adolescenziale da un grido d’aiuto profondo non è sempre immediato per chi sta vicino ai ragazzi. Per aiutare genitori, insegnanti ed educatori a orientarsi nel complesso mondo dell’emotività giovanile, l’associazione “La Panchina dell’Amicizia di Giò Odv” ha organizzato un incontro pubblico a Gallarate. L’appuntamento, intitolato «Oltre il buio», si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 20:30 presso le ex Scuderie Martignoni e punta a offrire strumenti concreti per riconoscere i segnali di disagio e isolamento.

Un viaggio tra analisi e testimonianze

La serata, patrocinata dall’assessorato alla Cultura, non sarà una semplice conferenza, ma un percorso articolato in diverse tappe. Si partirà dall’impatto visivo con la proiezione di un cortometraggio dedicato al bullismo, visto attraverso gli occhi dei ragazzi, per poi passare a un’analisi strategica affidata alla dottoressa Adriana Battaglia, esperta europea di bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo è fornire una vera e propria “cassetta degli attrezzi” a chi ogni giorno si interfaccia con gli adolescenti.

Il contributo degli esperti

Ad approfondire gli aspetti clinici e i segnali di allarme sarà la dottoressa Emanuela Berto, medico psichiatra dell’ASST Valle Olona. «Imparare a riconoscere i segnali di disagio e isolamento – spiegano gli organizzatori – è fondamentale per non lasciare nessuno da solo e permettere a ogni ragazzo di rifiorire». Al centro del dibattito ci saranno i temi della sofferenza invisibile e delle strategie per prevenire situazioni di rischio prima che diventino croniche.

Musica, parole e speranza

L’incontro lascerà spazio anche al “cuore emotivo” con la lettura di testi tratti dal libro «Rifiorisci», accompagnati dal violino e dal pianoforte con la partecipazione di Daniele Somenzi del Centro Parole Insieme. Uno dei momenti più attesi sarà la testimonianza diretta di un adolescente che racconterà il suo percorso di risalita dal “buio”. In chiusura, il pubblico potrà interagire con i relatori per sciogliere dubbi e condividere riflessioni. L’assessora alla Cultura, Claudia Mazzetti, ha espresso il sostegno del Comune a questa iniziativa che si concluderà con un piccolo omaggio per tutti i presenti.